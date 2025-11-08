Carlos Vives le rindió sentido homenaje a Miguel Uribe Turbay tras su fallecimiento

En la madrugada del 11 de agosto se confirmó la noticia del fallecimiento del precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay tras dos meses en coma.

¿Cómo reaccionó Carlos Vives al fallecimiento de Miguel Uribe Turbay?

La noticia del fallecimiento del senador Miguel Uribe ha generado múltiples reacciones en el mundo del entretenimiento y varios artistas se han pronunciado.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el cantante antioqueño Juanes, quien expresó a través de redes sociales su conmoción y también dejó un mensaje de concientización.

Qué la partida de Miguel sea un llamado urgente a despertar la conciencia de nuestra amada Colombia.

Otro de los artistas que se mostró bastante afectado en sus redes fue el cantante Carlos Vives, quien compartió un video Miguel tocando una de sus canciones junto a su hijo en piano.

Junto al emotivo video, el artista samario le dedicó unas cariñosas palabras en su honor a Miguel Uribe en donde calificó como un pérdida dolorosa para el país.

Es una pérdida muy dolorosa para Colombia, la violencia jamás será el camino. Gracias a Miguel por querer mi música y compartirla con tu familia.

Carlos Vives rindió homenaje a Miguel Uribe tras su fallecimiento. (Foto AFP/ Raul Arboleda)

¿Cuál fue el mensaje de Carlos Vives para la esposa de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona?

Carlos Vives en su mensaje resaltó la labor de Miguel Uribe y también su lucha para poder quedarse en este plano terrenal cuando todos los diagnósticos no eran esperanzadores.

Miguel fue un ejemplo de capacidad de perdonar, de pasión por servir y de construir un mejor país.

El cantante Carlos Vives también en su mensaje le dedicó unas palabras de ánimo a la esposa del artista samario, a quien le deseó toda la fortaleza en este nuevo camino junto a sus hijos.

Mucha fortaleza para su esposa María Claudia, para su hijo Alejandro, sus hijas, su padre Miguel y para toda su familia. Descansa en paz.

¿Cuál fue el mensaje de María Claudia Tarazona tras confirmarse el fallecimiento de Miguel Uribe?

María Claudia Tarazona compartió un estremecedor mensaje en sus redes sociales en el que se despidió de su esposo Miguel Uribe Turbay.

Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro.

La esposa del senador expresó su dolor y desconcierto en este difícil momento, en el que aseguró que solo una ayuda de Dios podría darle la fortaleza que necesitaba para seguir adelante con sus hijos.