Valentina Taguado sorprendió con decisión que tomó con compañera de MasterChef

Una de las participantes más habladas y comentadas de la temporada actual de MasterChef Celebrity es Valentina Taguado, quien se caracteriza por su carismática personalidad.

¿Cuál fue el anuncio que Valentina Taguado de MasterChef les hizo a sus seguidores?

Valentina Taguado ha logrado conquistar el corazón de los televidentes con su manera de ser directa y extrovertida, algo que al parecer la influenciadora quiso llevar a otro ámbito afuera de la cocina más famosa de Colombia.

Según reveló la también locutora decidió unirse con su compañera Valeria Aguilar para montar un stand-up de comedia.

Valentina Taguado reveló que junto a Valeria lanzaron su primera función de stand-up llamada "Todo Vale", la cual será en Medellín el próximo 12 de septiembre.

La participante de MasterChef horas después del anuncio de su proyecto con Valeria reveló que fueron un éxito en ventas y agotaron todas en tiempo récord.

Valentina Taguado y Valeria Aguilar hicieron importante anuncio. (Fotos Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Valeria Aguilar a anuncio de Valentina Taguado de MasterChef Celebrity?

Valentina Taguado y Valeria Aguilar llevaran su complicidad y carisma a los escenarios y según comentaron, aunque tenían nervios, se llevaron una gran sorpresa en su primera función.

Precisamente, Valeria se mostró bastante conmovida al ver que su función con Valentina Taguado fue todo un éxito en redes y así lo demostró.

Asimismo, Valentina se mostró feliz por este gran logro y no dudó en agradecerle a Valeria por su iniciativa y apoyo.

Te amo. Gracias, eres una genia, la vida de nuevo demostrando que todo pasa por algo. Todo vale.



Tras este anuncio, Valeria y Valentina pusieron a debatir a sus seguidores si querían otros shows de ellas, empezando por Bogotá, una opción que les gustaría a las dos participantes de MasterChef Celebrity.

"¿Te imaginas nosotras en la nevera?", expresó Valeria en redes sociales. A lo que Valentina le contestó: "Pues por lo menos me entenderían las palabras".

¿Cuál es el nuevo look de Valentina Taguado de MasterChef Celebrity?

Algo que ha llamado la atención en este video Valentina Taguado aparte de su anuncio especial sobre su proyecto con Valeria también su nuevo estilo de cabello ha generado comentarios.

La locutora se dejó ver con su cabello completamente liso, algo que no es común en ella, ya que siempre presume de su cabello rizado.

Este nuevo look de Valentina no ha pasado por desapercibido y ha generado múltiples elogios por sus seguidores, quienes le han pedido que lo luzca más seguido.