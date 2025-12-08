Valentina Taguado reveló qué opina de Michelle Rouillard tras cruce en MasterChef Celebrity

La locutora e influenciadora Valentina Taguado rompió el silencio en sus redes sociales y se refirió a sus diferencias con la actriz Michelle Rouillard en MasterChef Celebrity.

¿Qué dijo Valentina Taguado sobre sus diferencias con Michelle Rouillard en MasterChef Celebrity?

Las diferencias entre Valentina Taguado y Michelle Rouillard quedaron expuestas durante el capítulo del 12 de agosto de MasterChef Celebrity, ya que en este tuvieron que cocinar juntas.

Durante la prueba se evidenció la poca química entre la actriz y la locutora, quienes al final se llevaron delantal negro por su preparación, ya que para el jurado les faltó cocción.

Esta polémica entre ambas participantes traspasó hasta redes sociales en donde cada una dio su versión de los hechos y aclaró si tenían alguna diferencia o no.

Por su parte, Valentina expresó que para ella Michelle era como una cebolla porque era alguien se iba soltando con las personas en diferentes momentos.

Ella es como una cebolla, se abre por capitas.

Valentina aseguró que sentía admiración y respeto por la actriz, en especial por su disciplina, eso sí reveló qué le molesta de Michelle.

En este momento la quiero mucho, la admiro, la respeto, es muy chistosa, tiene demasiada disciplina y eso es admirable.

Michelle Rouillard rompió el silencio sobre Valentina Taguado. (Fotos Canal RCN)

Valentina Taguado reveló si le cae mal o no Michelle Rouillard, ¿qué dijo?

Valentina Taguado en su respuesta aseguró que a lo largo de la competencia le ha pasado algo curioso con la actriz y es que se siente encantada con su rostro, el cual cataloga como perfecto.

Me quedaba embobada viéndole la jeta porque qué cara tan perfecta, qué rabia.

Asimismo, Valentina dejó claro que no le cae mal Michelle Rouillard y que solo le molestaban algunas de sus preparaciones en MasterChef Celebrity.

Nunca me cayó mal, me caían mal sus platos, pero ¿por qué me caería mal si nunca me hizo nada?

¿Qué dijo Michelle Rouillard sobre sus diferencias con Valentina Taguado en MasterChef Celebrity?

Michelle Rouillard por su parte no se quedó callada y a través de sus redes sociales también se pronunció sobre la polémica con Valentina Taguado.

La actriz expresó que haber cocinado junto a Valentina por primera vez era algo que le había dejado una gran experiencia y que le había dado otra percepción de la locutora.

No obstante, aseguró que sí han tenido algunas diferencias a lo largo de la competencia, pero enfatizó en que estas no serían impedimento para que a futuro vuelvan a cocinar juntas.

A pesar de nuestras diferencias, me cae muy bien, porque precisamente es sincera y directa. Tal vez en otro momento las cosas nos funcionen mejor.

