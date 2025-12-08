Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Un impactante rayo produjo una bola de fuego en Estados Unidos ¡Mira aquí el video!

Un rayo terminó convirtiéndose en fuego y provocando un apagón prolongado en una autopista de Estados Unidos..

Un rayo dañó el cableado en Carolina del Sur
Un rayo impactó el cableado eléctrico en autopista 17, Carolina del Sur, provocando un apagón prolongado y fallas en semáforos / (Foto de Freepik)

Un rayo impactó el cableado eléctrico sobre la autopista 17 en Mount Pleasant, Carolina del Sur, Estados Unidos, generando un apagón que dejó sin electricidad varias horas y afectó el funcionamiento de semáforos en la zona.

¿Qué sucedió durante la caída del rayo en autopista 17 en Estados Unidos?

El incidente ocurrió cuando, el pasado lunes 11 de agosto, una descarga eléctrica de un rayo impactó directamente el cableado eléctrico que se encuentra sobre la autopista 17, una de las vías principales en Mount Pleasant, Carolina del Sur.

El momento quedó registrado en un video captado desde un vehículo que transitaba por la carretera y que fue compartido por CNN en Español. En las imágenes se observa cómo el rayo atraviesa el cielo y golpea con fuerza los cables a ambos lados de la vía, provocando una bola de fuego y daños visibles en el sistema eléctrico.

Este impacto causó un apagón que afectó por varias horas el suministro eléctrico en la zona, dejando fuera de servicio diversos semáforos y complicando la circulación vehicular en la autopista.

Las autoridades locales reportaron que este fenómeno natural generó dificultades temporales en el tránsito, ya que los semáforos dejaron de funcionar, lo que aumentó la atención y precaución de los conductores que pasaban por el área.

¿Qué acciones se tomaron tras el daño al cableado eléctrico?

La policía local y los equipos de emergencia acudieron rápidamente al lugar tras recibir los reportes del daño. Las autoridades confirmaron que, a pesar de la magnitud del impacto, no se registraron personas heridas o afectadas por el incidente.

Los técnicos especializados trabajaron para retirar los cables dañados y restaurar el suministro eléctrico lo más pronto posible. Gracias a la pronta intervención, el servicio fue restablecido en pocas horas, permitiendo la normalización del tránsito en la autopista 17.

La policía local destacó la coordinación eficiente entre los diferentes cuerpos de emergencia, que evitaron mayores complicaciones para los usuarios de la vía.

¿Qué cuidados se debe tener en una tormenta eléctrica?

Las tormentas eléctricas, además de generar fuertes lluvias y vientos, representan un riesgo significativo por las descargas. Ante estos eventos, las autoridades meteorológicas y de gestión del riesgo insisten en tomar precauciones para evitar accidentes.

La primera recomendación es buscar refugio de inmediato en una cosntrucción sólida o, en su defecto, en un vehículo con techo metálico cerrado. Permanecer en espacios abiertos incrementa el peligro de ser alcanzado por un rayo, por lo que se debe evitar resguardarse bajo árboles solitarios, postes o estructuras metálicas. Asimismo, se aconseja mantenerse alejado de ríos, lagos, piscinas o playas.

En el interior de viviendas o edificaciones, es importante desconectar los aparatos eléctricos para prevenir daños por sobretensiones y abstenerse de utilizar dispositivos conectados a la corriente, como teléfonos fijos o computadoras. Estos pueden actuar como conductores en caso de impacto.

Si una tormenta sorprende a una persona al aire libre sin posibilidad de refugio, se recomienda alejarse de objetos altos y adoptar la posición de seguridad: permanecer en cuclillas, con los pies juntos, la cabeza agachada y las manos sobre las rodillas. Nunca se debe tumbar en el suelo, ya que esto aumenta el área de contacto.

Los rayos pueden alcanzar temperaturas de hasta 30.000 °C, cinco veces más caliente que la superficie del sol.
Aunque poco común, una persona puede sobrevivir al impacto de un rayo. En EE. UU. se reportan en promedio 20 muertes al año por esta causa. Foto Freepik
