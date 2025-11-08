Murió influencer Hannah Moody tras hacer senderismo, esto se sabe

La influenciadora Hannah Moody perdió la vida luego de haber salido a hacer deporte al querer escalar las montañas en Arizona.

¿Qué se sabe de la muerte de Hannah Moody?

La mujer de 31 años falleció el pasado mes de mayo, pero hasta ahora se reveló la causa de su muerte, además de confirmarse en sus cuentas oficiales.

Varios medios internacionales señalaron que la joven salió a hacer senderismo, pero luego de que sus amigos notaran su ausencia decidieron hacer un llamado a las autoridades correspondientes y hacer una búsqueda al respecto, la cual duro más de cuatro horas y fue suspendida. Días después fue hallada muerta en un avanzado estado de descomposición.

Aunque en un principio se pensó que su muerte había sido causada por consumo de ciertas sustancias, se descartó debido a que no tenía rastro de ellas.

La madre de la creadora de contenido dio a conocer que su muerte se dio por las altas temperaturas del lugar.

¿Quién era Hannah Moody?

La joven solía entretener a sus más de 45 mil seguidores en Instagram con su contenido saludable y deportivo.

Recientemente, hicieron uso de su cuenta para confirmar su fallecimiento y dar un mensaje de agradecimiento por todo el cariño que le brindaron.

Además, resaltaron que la Hannah Moody falleció haciendo lo que tanto amaba, que era hacer senderismo, siendo este su mayor contenido en la red social.

"Sepan que todos ustedes eran preciosos y amados por ella, y que nada desearía más que cada uno de ustedes encontrara a Jesús y conociera su gran bondad y amor por ustedes. Extrañamos muchísimo a Hannah, pero sabemos que está en un lugar tan hermoso que esta tierra palidece en comparación. Descansa en su paz, querida niña; nos vemos al otro lado", escribieron.

Tras la revelación, varios de sus seguidores no dudaron en reaccionar y dejarle mensajes de cariño y sentido pésame a su familia.

Otros que desconocían la noticia, mostraron su asombro al respecto y señalaron lo mucho que extrañarán su contenido, pues su personalidad les alegraba el día.