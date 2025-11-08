Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Murió influencer Hannah Moody tras hacer senderismo, esto se sabe

La influenciadora Hannah Moody habría salido a hacer deporte y luego fue hallada muerta.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Murió influencer tras senderismo
Fallece influencer y revelan la causa de su muerte/Freepik

La influenciadora Hannah Moody perdió la vida luego de haber salido a hacer deporte al querer escalar las montañas en Arizona.

Artículos relacionados

¿Qué se sabe de la muerte de Hannah Moody?

La mujer de 31 años falleció el pasado mes de mayo, pero hasta ahora se reveló la causa de su muerte, además de confirmarse en sus cuentas oficiales.

Varios medios internacionales señalaron que la joven salió a hacer senderismo, pero luego de que sus amigos notaran su ausencia decidieron hacer un llamado a las autoridades correspondientes y hacer una búsqueda al respecto, la cual duro más de cuatro horas y fue suspendida. Días después fue hallada muerta en un avanzado estado de descomposición.

Aunque en un principio se pensó que su muerte había sido causada por consumo de ciertas sustancias, se descartó debido a que no tenía rastro de ellas.

La madre de la creadora de contenido dio a conocer que su muerte se dio por las altas temperaturas del lugar.

Artículos relacionados

¿Quién era Hannah Moody?

La joven solía entretener a sus más de 45 mil seguidores en Instagram con su contenido saludable y deportivo.

Recientemente, hicieron uso de su cuenta para confirmar su fallecimiento y dar un mensaje de agradecimiento por todo el cariño que le brindaron.

Además, resaltaron que la Hannah Moody falleció haciendo lo que tanto amaba, que era hacer senderismo, siendo este su mayor contenido en la red social.

"Sepan que todos ustedes eran preciosos y amados por ella, y que nada desearía más que cada uno de ustedes encontrara a Jesús y conociera su gran bondad y amor por ustedes. Extrañamos muchísimo a Hannah, pero sabemos que está en un lugar tan hermoso que esta tierra palidece en comparación. Descansa en su paz, querida niña; nos vemos al otro lado", escribieron.

Artículos relacionados

Tras la revelación, varios de sus seguidores no dudaron en reaccionar y dejarle mensajes de cariño y sentido pésame a su familia.

Otros que desconocían la noticia, mostraron su asombro al respecto y señalaron lo mucho que extrañarán su contenido, pues su personalidad les alegraba el día.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Jimmy Vásquez vivió una experiencia sobrenatural en Bogotá Talento nacional

Jimmy Vásquez habló acerca de la experiencia sobrenatural que salvó su vida

El actor Jimmy Vásquez narró una experiencia sobrenatural en Bogotá que, según él, evitó que perdiera la vida en un accidente.

Profundidad del océano Viral

Así es el pez telescopio que habita las misteriosas profundidades del océano | VIDEO

El pez telescopio causó sensación en redes tras ser captado en video mostrando su enigmático rostro en las profundidades marinas.

Mujer revisa las redes sociales de su expareja Viral

Orbiting: ¿qué es y cómo influye en las relaciones después de una ruptura?

En tiempos de hiperconexión, surge un fenómeno tan curioso como inquietante en las relaciones amorosas tras una ruptura: el “orbiting”.

Lo más superlike

Mariana Zapata se separa Influencers

Mariana zapata confirmó su ruptura con Mr Stiven, ¿hubo infidelidad?

Mariana Zapata rompió el silencio y habló sobre su separación con el streamer Mr Stiven tras rumores de infidelidad.

Pipe Bueno y la historia detrás de Dime que prefieres Pipe Bueno

Pipe Bueno lanzó "Dime que prefieres": esta es la curiosa historia detrás de la canción

Ángela Aguilar responde a críticas por tag con Nodal y sorprende con drástica decisión Ángela Aguilar

Ángela Aguilar reaccionó a las críticas de su tag de esposo con Nodal: tomó drástica decisión

Valeria y Alejandra se ganaron un pin en MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Valeria Aguilar y Alejandra Ávila se llevan el pin de inmunidad en MasterChef, ¿qué prepararon?

Lindsay Lohan en la conferencia de prensa de Lindsay Lohan en Social Film Loft Salud

¿Qué es el estrés postraumático, la condición que confesó tener Lindsay Lohan?