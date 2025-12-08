Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Cuánto ganó Jenna Ortega por protagonizar Merlina? Conoce los récords de la segunda temporada

El sueldo de Jenna Ortega y las cifras récord de “Merlina” marcan el regreso de la serie con su segunda temporada.

Jenna Ortega en el lanzamiento de la serie Merlina
La actriz Jenna Ortega, quien interpreta a Merlina Addams, lució un vestido en la premiere muy al estilo de su personaje. (Foto: AFP / Lisa O’Connor)

L

a exitosa producción de “Merlina”, protagonizada por Jenna Ortega, regresa con una segunda temporada que ya impone cifras históricas para la plataforma y el país donde se grabó.

La serie, que narra las aventuras de la hija mayor de la Familia Addams, se convirtió con su primera temporada en el programa en inglés más visto de la historia de Netflix, alcanzando 252,1 millones de vistas en sus primeros 91 días. Basándose en ese éxito, la segunda temporada —que se grabó en Irlanda— se presenta como la mayor producción filmada en ese país, según reportes internacionales.

¿Cuánto ganó Jenna Ortega por la temporada 2 de “Merlina” en Netflix?

De acuerdo con estimaciones de portales especializados, la actriz recibió alrededor de 250.000 dólares por episodio en esta entrega. Al tratarse de ocho capítulos, su ganancia total habría sido cercana a los 2 millones de dólares, cifra que, según los internautas, supera ampliamente lo que percibió en otras producciones.

¿Cuánto ganó Jenna Ortega por su papel en la serie de Netflix?
Jenna Ortega y su récord de salario en la segunda temporada de “Merlina” / (Foto de AFP)

Ortega, cuyo patrimonio se calcula en 5 millones de dólares según sitios especializados en finanzas de celebridades, también asumió el rol de productora ejecutiva, sumando una faceta clave a su carrera y ampliando su participación en el proyecto.

¿Qué cambios trae “Merlina” y cuál es el rol de Jenna Ortega?

En esta segunda temporada, Jenna Ortega no solo regresó como la icónica Merlina, sino que también tuvo un papel activo en las decisiones creativas y en el desarrollo de la historia. La colaboración entre Ortega y el equipo creativo se destacó como un factor clave para preservar el tono oscuro y distintivo que caracteriza a la serie.

Los seguidores destacan que el personaje de Merlina tiene mayor impacto en esta temporada, mientras que la incorporación de nuevos actores, como Steve Buscemi en el papel del director de la academia Nunca Más, añade un aire renovado a la trama.

El elenco que completa la segunda temporada de 'Merlina'.
Los actores que mantienen vivo el espíritu gótico de “Merlina” / (Foto de AFP)

¿Cuándo se estrenó la segunda parte de “Merlina” temporada 2?

El pasado 6 de agosto se estrenaron los primeros cuatro episodios de la esperada segunda temporada. La segunda parte llegará el 3 de septiembre.

Con su mezcla de misterio, humor oscuro y personajes únicos, “Merlina” continúa conquistando a la audiencia mundial. La confirmación de una tercera temporada promete seguir explorando las aventuras de la peculiar hija de la Familia Addams, manteniendo el interés y la emoción de sus seguidores en todo el mundo.

