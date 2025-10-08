Valentina Taguado recuerda a Javier Acosta, el joven que pidió la eutanasia, y conmueve en MasterChef

En un capítulo muy emotivo de MasterChef Celebrity, Claudia Bahamón le preguntó a Valentina Taguado por el vacío que le pudo dejar la ausencia de su padre. La locutora aseguró que su mamá hizo una gran labor en su crianza y le enseñó a vivir a su antojo, persiguiendo la felicidad.

En ese momento, Valentina recordó a Javier Acosta, hincha de Millonarios que hace casi un año, el 30 de agosto de 2024, decidió acceder a la eutanasia.

¿Qué dijo Valentina Taguado de Javier Acosta en MasterChef Celebrity?

Para Valentina, la ausencia de su papá no marcó tanto su vida como la enseñanza de su madre de vivir según sus gustos, metas y deseos. Esa filosofía la llevó a pensar en Javier y en la difícil decisión que tomó de poner fin a su vida por un dolor incurable, manteniendo la alegría hasta el último instante.

Valentina Taguado habla de Javier Acosta en MasterChef y emociona con su historia de vida. (Foto del Canal RCN)

"Hace unos meses Diosito me dio la oportunidad de confirmar ese estilo de vida con alguien que ya no está en este mundo. Él sabía el día y la hora en que iba a morir, por un dolor muy fuerte en su cuerpo. Y hasta el último momento en que hablé con él, estaba muy feliz", contó conmovida.

En el programa, Valentina no mencionó su nombre, pero sus seguidores reconocieron la historia, ya que fue viral en redes sociales. La locutora añadió que, al conocerlo, comprendió que a veces los seres humanos se quejan por “pequeñas cosas”.

¿Cuál era la relación de Valentina Taguado con Javier Acosta?

La historia se hizo tendencia porque Javier confesó antes de morir que Valentina era su amor platónico. Ella se contactó con él y compartieron momentos especiales antes de que los médicos aplicaran el procedimiento, tal como él lo había solicitado.

Horas antes de su despedida definitiva, Valentina lo visitó en la clínica y celebraron una boda simbólica. Él le entregó un anillo y ella le dio un arete.

"Él dice que fue muy feliz, pero yo creo que él me hizo más feliz a mí. Dato no menor: nos casamos simbólicamente y hasta me dio anillo; yo le di un aretico porque no tenía más", relató con una sonrisa nostálgica.

Valentina Taguado recordó en MasterChef a Javier Acosta, el joven que pidió la eutanasia y se casó con ella simbólicamente. (Foto del Canal RCN)

¿Qué enfermedad tenía Javier Acosta?

Javier sufrió problemas de salud a causa de una bacteria. En su momento, contó que se le formó una llaga en el glúteo izquierdo que se extendió hasta el hueso.

Posteriormente fue diagnosticado con osteomielitis, una infección ósea crónica que provoca dolor intenso y para la que, en su caso, no había un tratamiento que garantizara una recuperación. Ante este pronóstico, optó por la eutanasia.

Con esta conmovedora historia, Valentina se sumó al grupo de celebridades que, en el reto de la caja misteriosa, hablaron de los vacíos emocionales que han marcado su vida.