Valeria Aguilar y Alejandra Ávila se llevan el pin de inmunidad en MasterChef, ¿qué prepararon?

Valeria Aguilar y Alejandra Ávila emocionaron al jurado con emotivos y deliciosos platos y ganaron el pin de inmunidad en MasterChef.

Lisbeth Sarmiento Por: Lisbeth Sarmiento
Valeria y Alejandra se ganaron un pin en MasterChef
Valeria y Alejandra emocionaron al jurado de MasterChef y aseguraron su permanencia con el pin de inmunidad. (Foto del Canal RCN)

En el capítulo 44 de MasterChef Celebrity, tras la salida de Mario Alberto Yepes, las celebridades se enfrentaron a un nuevo reto de caja misteriosa. En esta ocasión, compartieron historias sobre sus vacíos emocionales y cocinaron inspirados en ellos. El jurado entregaría un pin de inmunidad al mejor plato, pero tras degustar las preparaciones, decidieron otorgar dos.

¿Con qué plato Valeria Aguilar se ganó un cachete de Rausch?

Al iniciar el reto, Valeria contó que su papá es su vida entera y que actualmente atraviesa un momento difícil, sin dar mayores detalles. La historia conmovió a sus compañeros y al jurado.

Valeria Aguilar en el capítulo 44 de MasterChef Celebrity
Valeria se inspiró en su papá en el reto 44 de MasterChef. (Foto del Canal RCN)

Inspirada en él y en su gusto por las pastas, decidió preparar una pasta de colores acompañada de una salsa especial. El resultado fue tan bueno que los chefs la aplaudieron y Jorge Rausch le dio un “cachete” en señal de reconocimiento.

"Yo entiendo el tema de las adicciones, se puede salir de ahí y me sirve tu historia", le dijo el chef al probar el plato, llamado “Nunca olvides tu son”.

Luego agregó que la preparación reflejaba esfuerzo, compromiso, estudio, trabajo, dedicación e inspiración, y le dio un segundo cachete.

"Me gané un cachete en un reto por mi papá. Gabriel, esto es para mi Gabo, que es mi vida", expresó emocionada Valeria. Nicolás de Zubiría también le envió un mensaje a su padre: "Saque pecho, Gabo, la está reventando. Es muy bonito ver el proceso, Vale".

¿Con qué plato Alejandra Ávila se ganó un pin de inmunidad?

En este reto creativo, Alejandra Ávila optó por un postre para simbolizar los procesos de sanación que ha vivido. Presentó un plato llamado “Las piedras del camino”, con el que quiso transmitir cómo el amor, la dulzura y el amor propio ayudan a superar los vacíos emocionales.

Alejandra Ávila en el capítulo 44 de MasterChef
Alejandra preparó un postre en el reto creativo de MasterChef. (Foto del Canal RCN)

Mientras explicaba su inspiración, fue rellenando su pavlova para que los chefs la degustaran. Un relleno llevaba arequipe con crema de leche, y el otro, mascarpone con crema de leche, amaretto y azúcar glass.

Los jurados destacaron que el punto de dulce estaba perfecto y elogiaron la presentación.

Gracias a estas preparaciones, Alejandra y Valeria recibieron un pin de inmunidad y aseguraron su permanencia en la cocina más famosa de Colombia por una semana más.

Valeria Aguilar en el capítulo 44 de MasterChef Celebrity
Valeria Aguilar se ganó un cachete de Rausch con una pasta. (Foto del Canal RCN)
