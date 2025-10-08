Violeta, Patricia y Alejandra lloran en pleno reto de caja misteriosa de MasterChef Celebrity

Claudia Bahamón sorprendió a las celebridades con una caja misteriosa vacía en el capítulo 44 de este domingo, 10 de agosto, de MasterChef Celebrity. La presentadora invitó a reflexionar sobre los diferentes vacíos que tienen los seres humanos y a cocinar inspirados en ellos.

¿Por qué lloró Violeta Bergonzi en MasterChef Celebrity?

Como es habitual en estos episodios, Claudia preguntó a cada participante por esos vacíos que han marcado su vida. Fue allí cuando Violeta Bergonzi no pudo contener las lágrimas al recordar una etapa en la que se sintió sola y con la autoestima destruida por culpa de otras personas.

Violeta Bergonzi habló de sus vacíos en MasterChef. (Foto del Canal RCN)

"Estuve con personas que me hacían sentir muy sola, que me dejaron la autoestima por el piso. Me hicieron sentir tan chiquitita y tan poquita, y me lo creí. Me duele haberme sentido así y haber creído todas esas historias. Hoy en día tengo dos hijos maravillosos y un esposo, así que hoy cocinaré por ellos, por quienes llenaron esos vacíos", relató entre lágrimas.

Valeria dijo que le costaba creer que alguien tan alegre y enérgico hubiera pasado por algo así.

¿Cuáles son los vacíos que han marcado a Alejandra Ávila?

Alejandra Ávila también se quebró al hablar de sus experiencias dolorosas. Confesó que ha sufrido por amor y que varias de sus parejas han herido su corazón.

"Siempre me he sentido muy sola porque, aunque sé que soy una buena persona, me han hecho creer lo contrario. Eso ha hecho que tome malas decisiones y que, en el amor, siempre me hagan daño. Esas personas logran que uno no se crea capaz, que lo pisoteen", contó.

Alejandra Ávila confesó que ha sufrido por amor en MasterChef. (Foto del Canal RCN)

Agregó que cuando una persona ha sido tan lastimada, "es difícil sacar fuerzas y seguir adelante", pero que esas vivencias le enseñaron a establecer límites y a tener claro lo que quiere para su vida.

¿Cómo recordó Patricia Grisales a su mamá en la cocina de MasterChef?

Otra de las historias más conmovedoras de la noche fue la de Patricia Grisales, quien habló del vacío que le dejó la muerte de su madre.

"La ausencia de mi mamá es algo que nunca voy a superar. Todos los días de mi vida cojo el teléfono para llamarla. Esa ausencia me ha marcado", reveló.

La actriz también reconoció que ser madre no ha sido fácil y que, en algunos momentos, ha estado ausente en la vida de su hija. "La adolescencia de mi única hija fue muy difícil, porque si haces mucho es malo y si no haces, también", admitió.

Patricia Grisales habló de la muerte de su mamá en MasterChef. (Foto del Canal RCN)

Sin duda, como dijo Claudia,Claudia Bahamón todos los seres humanos cargamos vacíos que se esconden detrás de nuestras sonrisas, logros y “máscaras”. Así, inició un nuevo ciclo en la cocina más famosa de Colombia tras la salida de Mario Alberto Yepes, el eterno capitán de la Selección Colombia.