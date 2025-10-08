Karina García y Manelyk González: ¿Quién ganó la batalla entre estas amigas?

Desde que Karina García y Manelyk González compartieron espacio en La casa de los famosos Colombia 2025, su relación no ha dejado de sorprender a miles de seguidores. Lo que comenzó como una conexión inesperada dentro del reality se ha transformado en una complicidad que hoy trasciende pantallas, dando pie a un nuevo capítulo lleno de emoción y competencia amistosa.

¿Cómo surgió la conexión entre Karina García y Manelyk González?

Aunque proceden de mundos distintos, la química entre Karina García y Manelyk González fue inmediata en los primeros días del programa. La amistad que construyeron destacó por su naturalidad y el respaldo mutuo que demostraron en cada desafío, conquistando así el corazón de los espectadores. No solo fue su personalidad, sino también esa autenticidad la que las unió y las convirtió en una dupla emblemática del reality.

¿Qué novedades prepara Karina García tras la competencia?

El pasado viernes 8 de agosto, Karina García y Manelyk González sorprendieron con un anuncio que causó gran expectativa. A través de Instagram, compartieron un video cargado de estilo y energía, anunciando la ‘Batalla de reinas’, un encuentro que se llevaría a cabo el domingo 10. Sin revelar muchos detalles, dejaron claro que ambas competirían mostrando su mejor versión y la fuerza que las caracteriza.

¿Qué pasó en la “batalla” entre Karina García y Manelyk González?

El momento de la verdad llegó y fue Karina García quien, con su característica sinceridad y humor, confesó que no salió victoriosa en esta primera contienda. En un video publicado en su cuenta oficial, reconoció entre risas que fue la derrotada, pero sin perder la actitud positiva ni la gratitud hacia sus seguidores.

Karina García enfrentó a Manelyk González en batalla épica: así terminó todo

Karina expresó: “No gané, pero a la vez gané, ¿no? Gracias a todo mi TEAM KARINA GARCÍA OFICIAL CON DOBLE LL AL FINAL. Somos ganadores siempre siempre”. También admitió que es nueva en estas batallas y que aún está aprendiendo a ser estratégica, pero disfrutó el reto y se mostró feliz de haber competido contra Manelyk, a quien calificó como “la reina”.

¿Qué dijeron los seguidores de Karina García sobre esta batalla?

Los fanáticos no dudaron en mostrar su apoyo incondicional, enviando mensajes de ánimo y consejos para futuras competencias. La mayoría celebró la amistad que une a Karina García y Manelyk González, valorando la nobleza con la que ambas se enfrentaron a este reto. Sin duda, para sus seguidores, Karina siempre será una ganadora por el carisma y la entrega que demuestra en cada proyecto.