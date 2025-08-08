Karina García y Manelyk González anuncian un duelo que emociona a sus fans | VIDEO

La conexión entre Karina García y Manelyk González sigue creciendo, y no solo en el corazón de sus seguidores. Tras compartir unas semanas llenas de experiencias en La casa de los famosos Colombia 2025, su vínculo ha dado paso a nuevas aventuras que hoy tienen expectantes a miles de personas.

Artículos relacionados Talento internacional Actor murió al defender a una mujer mientras paseaba a su perro en Estados Unidos

¿Cómo nació la cercanía entre Karina García y Manelyk?

Todo comenzó en los primeros días del reality del Canal RCN. Aunque venían de mundos diferentes, Karina García y la influencer mexicana encontraron puntos en común que fortalecieron una amistad genuina. Su complicidad traspasó la pantalla y rápidamente se convirtieron en una de las duplas más queridas del programa. No era solo su carisma, sino la forma en que se apoyaban y compartían momentos auténticos.

Karina García y Manelyk González sorprenden con un anuncio que promete diversión y muchas sorpresas

¿Qué pasó con Karina García después del final de La casa de los famosos Colombia?

Lejos de distanciarse, Karina García y Manelyk decidieron seguir construyendo juntas. Las redes sociales se llenaron de contenido en el que aparecían disfrutando juntas, grabando clips divertidos y compartiendo parte de su cotidianidad. Incluso Manelyk viajó hasta Medellín, donde conoció más de la cultura colombiana de la mano de su amiga.

Artículos relacionados Claudia Bahamón Claudia Bahamón y Michelle Rouillard tuvieron discusión en MasterChef: "Jugando a la mala"

¿Qué prepara Karina García con esta nueva propuesta?

El viernes 8 de agosto sorprendieron con un anuncio inesperado en sus cuentas de Instagram. Con un video lleno de estilo y actitud, revelaron que este domingo 10 protagonizarán un reto muy especial al que llamaron: “Batalla de reinas, Manelyk vs Karina”. Aunque no dieron muchos detalles sobre el formato, aseguraron que será un encuentro donde ambas brillarán, no solo por su presencia, sino por la energía que las caracteriza.

¿Por qué Karina García y Manelyk están dando tanto de qué hablar?

Porque más allá de una simple dinámica en redes, este anuncio refleja la fuerza de una relación que nació bajo las luces de un reality y que hoy se convierte en una propuesta entretenida para sus comunidades digitales. Karina García sigue conquistando desde su autenticidad, y junto a Manelyk, promete seguir dando sorpresas con un sello propio y mucha personalidad.