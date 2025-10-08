Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Fallece Jorge Rubio Salazar, productor mexicano que dejó huella en el cine

Fallece Jorge Rubio Salazar, productor mexicano que dejó una huella imborrable en el cine nacional con historias inolvidables.

Tatiana Munevar Villamil Por: Tatiana Munevar Villamil
Fallece Jorge Rubio Salazar, destacado productor del cine mexicano
Fallece Jorge Rubio Salazar, destacado productor del cine mexicano, dejando un legado inolvidable

El cine internacional está de luto tras el fallecimiento de Jorge Rubio Salazar, un productor que durante años llevó a la pantalla historias que retratan momentos clave de México. Su trabajo destacó por apostar a relatos que surgieron de la realidad, desde biografías hasta eventos históricos que marcaron al país.

¿Cuáles fueron las películas más destacadas de Rubio Salazar?

Entre sus producciones más importantes se encuentran “Villa, itinerario de una pasión”, un filme que explora la vida amorosa de Pancho Villa, y “Campeones”, que narra el histórico triunfo de la selección mexicana sub 17 en 2005.

También fue responsable de proyectos que abordaron temas profundos como la corrupción en la industria petrolera en “Morir en el Golfo” o las desapariciones durante la guerra sucia en “Cementerio de papel”. Su carrera inició en los set de películas como “El topo”, de Alejandro Jodorowsky, y “La chamuscada: tierra y libertad”, con figuras emblemáticas del cine nacional.

¿Qué dijeron los amigos y colegas de Jorge Rubio Salazar tras su partida?

La noticia de su fallecimiento fue difundida por la actriz Socorro Albarrán, amiga cercana de Rubio Salazar, quien lo recordó con cariño y admiración: “Un ser amoroso, un caballero, un tipazo”. En redes sociales, compañeros y conocidos expresaron su pesar y destacaron su generosidad y dedicación, destacando que su apoyo a la industria fue constante y humilde.

¿Qué se sabe sobre las causas de fallecimiento de Jorge Rubio Salazar?

Hasta ahora, la familia del productor no ha compartido detalles sobre la causa de su muerte ni ha informado sobre los servicios funerarios. Se espera que en los próximos días se realicen homenajes que reconozcan su importante contribución al cine mexicano y su legado artístico.

Jorge Rubio Salazar fue una figura fundamental para acercar a las audiencias mexicanas historias que merecían ser contadas. Su sensibilidad y profesionalismo dejaron una huella imborrable en la cinematografía nacional. Sin duda, su partida representa una gran pérdida para la comunidad artística y para quienes valoran el cine como un medio para recordar y reflexionar sobre el pasado y presente de México.

