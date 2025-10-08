Karina García impacta al mostrar su cabello natural tras quitarse las extensiones

Karina García conquistó al público colombiano gracias a su carisma y sinceridad en La casa de los famosos Colombia. Su participación en el reality del Canal RCN dejó huella, y aunque ya terminó, sus seguidores siguen muy pendientes de cada detalle que comparte en sus redes. Justo este domingo 10 de agosto, la creadora de contenido sorprendió con una imagen fresca y auténtica, mostrando su melena al natural luego de dejar atrás las extensiones.

¿Cómo luce Karina sin extensiones?

A través de sus historias en Instagram, Karina decidió mostrar sin filtros su cabello real después de 20 días sin usar las famosas extensiones que la acompañaron durante un tiempo. Con una melena brillante y saludable, la modelo no solo exhibió un cambio físico, sino que también transmitió una sensación de bienestar y confianza. “Así va mi cabello, y me siento bien, me siento linda”, compartió con sus seguidores mientras mostraba la textura sedosa y el brillo que ahora recuperó.

Los comentarios de sus fans no se hicieron esperar, muchos destacaron que esta transformación le da un aire más juvenil y natural, demostrando que la belleza puede estar en lo auténtico.

¿Por qué Karina decidió dejar las extensiones?

Karina narró a su público que esta decisión la tomó para cuidar su cabello después de años de cambios radicales. Desde joven, siempre tuvo un cabello largo y fuerte, pero en un momento clave de su carrera aceptó cambiar su color para protagonizar un video musical, donde debía lucir rubia. Esta experiencia afectó la salud de su melena, lo que la llevó a tomar la determinación de renovarla y fortalecerla sin añadidos artificiales.

La empresaria y modelo confesó que desde hace tiempo esperaba el momento para volver a su look original, y finalmente encontró el valor para hacerlo público y sentirse cómoda con su imagen.

¿Qué opinaron los seres queridos de Karina García sobre su cambio?

Durante la transmisión, Karina compartió que su hija Isabella fue una de las primeras en elogiar su nuevo estilo, describiéndola como “hermosa” y apoyando el cambio que la mamá decidió realizar. Además, reveló que el entrenamiento de boxeo también influyó en esta elección, ya que las extensiones dificultaban su desempeño físico: “Necesitaba pegar más duro y ese pelo no me ayudaba”, explicó con humor.

Por otro lado, los fans recordaron que durante el reality, Altafulla, su pareja, siempre le sugería que mostrara su cabello natural, aunque Karina aclaró que él no fue el motivo principal para quitarse las extensiones, sino un anhelo personal por recuperar la salud de su cabello.