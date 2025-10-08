Caterin Escobar y Mario Yepes, juntos otra vez tras la despedida de él en MasterChef

En el mundo del entretenimiento, pocas interacciones generan tanta expectativa como las que involucran a dos figuras queridas por el público. Esta vez, Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes se convirtieron en tendencia luego de compartir una imagen juntos días después de que el exfutbolista dejara las cocinas de MasterChef Celebrity Colombia. La instantánea, difundida en redes sociales, generó especulaciones sobre una posible cercanía más allá del reality.

¿Qué se vio en la foto de Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes?

La publicación, compartida el domingo 10 de agosto en las historias de Instagram de la actriz y de su hija mayor, María José, mostraba un momento familiar en el que se veía a Caterin, sus hijos y Mario Yepes disfrutando de una tarde de onces. En la imagen, el exjugador aparece abrazando tanto a la actriz como a su hijo menor, mientras todos sonríen relajados y cómplices. Un corazón rojo acompañaba la imagen, lo que alimentó aún más los comentarios de los fans.

¿Por qué la relación entre Caterin y Yepes despierta tanta curiosidad?

Desde su participación en el reality, ambos han demostrado química frente a las cámaras. En más de una ocasión, se les vio intercambiando mensajes cariñosos en redes sociales, como emojis de corazones o frases afectuosas. Aunque ninguno ha confirmado algún vínculo sentimental, sus seguidores no dejan pasar la oportunidad de comentar cada interacción.

¿Cómo inició la conexión entre Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes?

Mario Yepes llegó al concurso con la reputación de líder y competidor disciplinado, pero rápidamente sumó puntos entre el público por su simpatía y buena relación con sus compañeros. Caterin, por su parte, mostró habilidades culinarias que impresionaron a los jurados. Durante uno de los retos, la actriz incluso invitó al exfutbolista a ayudarla en la preparación de una torta tres leches con salsa de maracuyá, episodio que dejó ver su confianza mutua.

Caterin Escobar y Mario Yepes sorprenden con foto tras la salida de él de MasterChef

¿Qué dicen Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes sobre los rumores?

Hasta ahora, ambos mantienen silencio sobre cualquier tipo de romance, aunque los dos están solteros. Sus publicaciones reflejan más un ambiente de amistad y apoyo que cualquier declaración directa. Sin embargo, el simple hecho de aparecer juntos fuera del set de grabación ha bastado para que las redes se llenen de teorías y mensajes de apoyo.

La imagen del 10 de agosto, más allá de alimentar rumores, también mostró una faceta más cercana de ambos, en la que las sonrisas y el ambiente familiar se llevaron el protagonismo. Y aunque no haya confirmaciones, para sus admiradores la química ya es innegable.