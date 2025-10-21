Melissa Gate mostró nuevos detalles de su rostro tras operación de nariz: así se ve

Melissa Gate se apoderó de las tendencias en los últimos días tras mostrar que se había hecho procedimiento en su rostro.

¿Cómo quedó Melissa Gate de La casa de los famosos Colombia tras operarse la nariz?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia apareció en sus redes sociales con vendajes en su rostro y con varios moretones producto del procedimiento médico.

Melissa Gate les aseguró a sus seguidores que quería mantener en privado este procedimiento, pero que se había filtrado el tema y por eso prefería ella misma confirmarlo.

La antioqueña reveló que era un procedimiento que venía contemplando en el último tiempo y que aprovechó estos meses finales del año que no tenía algún proyecto que la involucrara salir en cámara.

Melissa Gate reveló que se hizo retoque en la nariz. (Foto Canal RCN)

¿Qué nuevos detalles mostró Melissa Gate sobre su operación de nariz?

Melissa Gate sorprendió a sus seguidores en la jornada del 21 de octubre al aparecer con una fotografía en sus redes que dejó ver nuevos detalles de su cambio físico.

La influenciadora antioqueña se dejó ver luciendo unas gafas de animal print de gran tamaño y tenía su cabello completamente recogido.

En la imagen se ve más desinflamada y todavía se observa con vendajes en su nariz, la cual se ve más respingada.

¿Cuál fue el misterioso mensaje que dejó Melissa Gate tras operarse la nariz?

Lo curioso es que junto a la fotografía que compartió Melissa Gate en la que mostró cómo avanza su recuperación, dejó un llamativo mensaje.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia dejó una especie de indirecta en la que aseguró que ella daba lo que recibía.

Si me das la mitad doy el doble.

Aunque no reveló detalles de a quién iría dedicada esa frase, muchos lo asocian en redes con algunos de sus excompañeros de La casa de los famosos Colombia.