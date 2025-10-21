Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Vanessa Pulgarín revela avance de su pasarela para representar a Colombia en Miss Universo 2025

Vanessa Pulgarín demostró que no va a ir a jugar a Miss Universo 2025, sino que espera dejar a Colombia por lo alto.

Omar Murcia Salazar
Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín revela avance de su pasarela para representar a Colombia en Miss Universo 2025 | Foto del Canal RCN.

El nombre de Vanessa Pulgarín brilla, especialmente después de que fue coronada como Miss Universe Colombia 2025.

La modelo antioqueña empezó a prepararse para representar a Colombia en el certamen internacional de belleza Miss Universo, el más importante en este tipo de concursos.

Tras la elección de Vanessa, las opiniones no han faltado. Como pasa con todas las reinas, algunos la apoyan y otros no. Independientemente de ello, la paisa ha desmotado que anhela tener una significativa participación en Tailandia, lugar donde se llevará a cabo este año Miss Universo.

¿Cómo avanza la pasarela de Vanessa Pulgarín para Miss Universo 2025?

Como queda poco tiempo, pues el evento internacional que reúne a las mujeres más bellas de todo el mundo es en noviembre, Vanessa Pulgarín reveló parte de su preparación en la pasarela, la cual fue como una respuesta para quienes no apuestan por ella.

Vanessa Pulgarín
Coronación de Vanessa Pulgarín como la reina de Colombia | Foto del Canal RCN.

En redes sociales, la reina de todo el país, quien participó en Miss Universe Colombia, en reality, subió un video recibiendo las clases de pasarela al lado del reconocido asesor y preparado integral de reinas, Luis Arguizones.

"Queríamos que Vanessa Pulgarín comenzara su entrenamiento integral, de la mano del experto Luis Arguizones, en privado. Aprovechando cada día para identificar áreas de mejora, y adaptándose a una nueva ciudad y rutina", explicaron.

Entonces, en el video, se observa a la Miss Universe Colombia perfeccionando su pasarela con el objetivo de deslumbrar en Tailandia.

"Ahora, ya que comenzó la cuenta regresiva para el viaje que cambiará su vida, seremos todos testigos de su disciplina, talento e indiscutible belleza", se lee en Instagram.

 

 

¿Cuándo y dónde será Miss Universo 2025?

Miss Universo llega en su edición número 74. Para esta oportunidad el lugar donde se llevará la elección y coronación de la más bella de todo el mundo es en Tailandia, específicamente en la ciudad de Nonthaburi, en el Impact Challenger Hall en Pak Kret.

De acuerdo con el calendario del certamen de belleza, el evento será el 21 de noviembre de 2025. Por el momento, Vanessa Pulgarín se postula como una de las favoritas.

Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín trabaja arduamente para representar a Colombia | Foto del Canal RCN.
