Manuela Gómez reveló que su pelea con Yina Calderón en 2020 fue planeada

Manuela Gómez habló de la pelea que tuvo con Yina Calderón en 2020 y reveló que todo fue planeado por ambas partes.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Manuela Gómez reveló que su pelea con Yina Calderón fue una mentira.
Manuela Gómez confesó que su pelea con Yina Calderón se trató de un montaje. (Foto:Canal RCN)

La pelea de Andrea Valdiri y Yina Calderón en Stream Fighters sigue siendo noticia, pues al ser el round más corto de toda la noche en el evento, causó todo tipo de reacciones luego de que la empresaria de fajas decidiera abandonar la pelea.

Luego de que este hecho se viralizara en redes sociales y medios de comunicación, varios famosos salieron a dar su opinión públicamente y Manuela Gómez fue una de ellas, pues fue clara al decir lo que piensa sobre la decisión de Calderón.

¿Qué dijo Manuela Gómez sobre la pelea de Yina Calderón y Andrea Valdiri?

Manuela Gómez rompió el silencio y a través de sus redes sociales mencionó lo sucedido el sábado 18 de octubre en Stream Fighters, luego de que Yina Calderón decidiera abandonar la pelea contra Andrea Valdiri, quien alcanzó a irse en su contra por 10 segundos en el primer y único round.

Con sus palabras, Manuela dijo que poco se entera de lo que pasa en redes, pero supo que Calderón se retiró del ring, sin embargo, lo que más llamó la atención es que ella le hizo una petición a Westcol.

¿Cuál fue la petición que le hizo Manuela Gómez a Westcol?

Manuela Gómez reveló que su pelea con Yina Calderón fue planeada
Manuela Gómez dijo que planeó su pelea con Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

Luego de revelar que supo la noticia sobre Yina Calderón, Manuela no habló mucho al respecto, pero sí le pidió a Westcol que el próximo año la dejara pelear contra la empresaria de fajas, ya que ella “se las debe”.

Estas fueron sus palabras de Gómez, quien tiene mucho guardado debido a todas las veces que la polémica mujer se ha despachado en contra de ella.

¿Qué dijo Manuela Gómez sobre la pelea que tuvo con Yina Calderón en 2020?

Manuela Gómez habló de su pelea falsa con Yina Calderón.
Manuela Gómez reveló que su pelea con Yina Calderón fue un plan de ellas. (Foto: Canal RCN)

En las mismas historias de Instagram, Manuela Gómez dijo que se quería pelear con Yina ya que ella no peleó con Valdiri porque la barranquillera sí estaba preparada para hacerlo luego de meses de entrenamiento.

De acuerdo con Manuela, ya que ella no sabe sobre boxeo, estaría en las mismas condiciones que Yina para pelear.

Luego de esta revelación, Manuela confesó que la pelea que ella tuvo con la polémica mujer en donde arremetieron físicamente en un restaurante en 2020, no fue real, pues ambas se pusieron de acuerdo para formar la escena.

En el video que se viralizó ese año, se ve cómo Yina no suelta del cabello a Manuela, sin embargo, lo que nadie sabía es que todo eso fue actuado para dar show.

