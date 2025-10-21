Manuela Gómez le pidió a Westcol que la dejara pelear con Yina Calderón: “me las debe”

Tras vivir uno de los momentos más esperados del año en Stream Fighters, las reacciones de los famosos no se hicieron esperar, pues la pelea de Andrea Valdiri y Yina Calderón, solo duró unos segundos y esto generó todo tipo de reacciones.

Artículos relacionados Karina García El gesto de Altafulla con Karina García tras su enfrentamiento que causó revuelo

Por su parte, Manuela Gómez habló y dijo que, aunque no se entera mucho de lo que pasa, supo que Yina “se corrió”, sin embargo, agregó un comentario que sorprendió a sus seguidores.

¿Qué dijo Manuela Gómez sobre la pelea de Yina Calderón y Andrea Valdiri?

La empresaria y exprotagonista de nuestra tele, Manuela Gómez Franco, rompió el silencio y reaccionó a la pelea de Yina Calderón VS Andrea Valdiri, pues la huilense no quiso enfrentarse a su rival y luego de pocos segundos del primer round, decidió no continuar.

Artículos relacionados Yina Calderón Se filtra video de lo que pasó en camerinos tras renuncia de Yina Calderón de Stream Fighters

Esto generó miles de reacciones en redes sociales y varios famosos salieron a dar su opinión sobre el hecho y creyeron que Yina actuó mal al no cumplir con su palabra y enfrentarse a su rival, quien por meses se había preparado.

Manuela Gómez quiere pelear con Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

En el caso de Manuela Gómez, aunque no habló mucho del hecho de que Calderón no haya continuado la pelea, dejó claro la polémica mujer “se las debe”, ya que en varias ocasiones ha arremetido en su contra, hablando mal de ella.

¿Por qué Manuela Gómez quisiera enfrentarse a Yina Calderón?

Los deseos de Manuela Gómez de pelear con Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

Para nadie es un secreto que Yina Calderón arremete contra el que puede cada vez que quiere y precisamente, por eso, Manuela Gómez se defendió en esta ocasión y le pidió a Westcol que el próximo año la dejara pelear contra Yina Calderón.

Artículos relacionados Karina García Sale a la luz video de las hermanas Calderón celebrando la entrada de Karina García en Stream Fighters

De acuerdo con la empresaria, como Yina dijo que no peleaba con alguien que estaba entrenado, pues en su caso, Manuela no sabía pelear entonces podrían enfrentarse sin ningún tipo de problema.

Pese a que no dio las razones especifica por las que quisiera pelear con Yina, Manuela le hizo saber a sus seguidores que “Yina se las debe”, pues en varias ocasiones se ha despachado en su contra y Gómez no ha salido a defenderse, o menciona por el ladito el tema para evitar la polémica.