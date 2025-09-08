Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Shakira y Antonio de la Rúa fueron captados juntos y desatan rumores | VIDEO

En medio de su gira, Shakira fue vista junto a su expareja Antonio de la Rúa, lo que despertó sospechas.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
Shakira, Antonio de la Rúa
Shakira y Antonio de la Rúa levantan sospechas tras ser captados juntos | Foto AFP/ Foto AFP/ Angela Weiss

Shakira fue vista con su expareja Antonio de la Rúa en un concierto.

Artículos relacionados

¿En qué lugar fueron vistos Shakira y Antonio de la Rúa?

En medio de su gira 'Las Mujeres Ya no Lloran World Tour', Shakira realizó un concierto en Los Ángeles, Estados Unidos. Allí se posicionó como la primera mujer latina en agostar dos noches consecutivas en el estadios SoFi Stadium.

Algo que no pasó desapercibido fue que en ese lugar se encontraba su expareja Antonio de la Rúa. Se dice que ambos fueron vistos entre bastidores. Según medios internacionales como 'The Latin Times', el argentino se encontraba muy cerca al equipo de trabajo de la artista.

“El mensaje es claro: Antonio de la Rúa ya no forma parte del pasado de Shakira. Está en su presente y posiblemente moldeando su futuro”, aseguró el medio.

Artículos relacionados

¿En qué año salieron Antonio de la Rúa y Shakira?

Antonio de la Rúa, hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa, conoció a Shakira en el año 2000. Poco después, iniciaron una relación que se extendió por más de once años, marcada por el amor, la amistad y también los negocios en común.

Aunque siempre fueron muy reservados con su vida privada, en 2011 anunciaron su separación. En ese momento, explicaron que habían decidido tomar rumbos distintos, pero manteniendo su vínculo profesional.

Shakira
Shakira y Antonio de la Rúa sorprenden al ser vistos juntos después de años | Foto AFP/ Angela Weiss

Artículos relacionados

¿Hay una relación entre Shakira y Antonio de la Rúa?

Por el momento, ninguno de los dos han confirmado su relación. Antonio mantuvo su perfil muy reservado.

Shakira continúa enfocada en su carrera, conquistando al mundo con sus canciones, rompiendo récords, llenando estadios en su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y consolidándose como una de las artistas más influyentes y queridas de la industria musical a nivel global.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Julián Daza presenta su nueva canción "Bendecidos" Talento nacional

Julián Daza presenta “Bendecidos”, un himno de la música popular: así suena

El cantante de música popular, Julián Daza, se ha vuelto tendencia en Europa y otros países de Latinoamérica con "Bendecidos":

Paola Jara posando en los Premios Billboard de la Música Latina Paola Jara

Paola Jara lanza un nuevo EP durante su embarazo, con temas honestos, dolorosos y sin filtros

Paola Jara presenta esta nueva entrega con seis temas que la ratifican como una de las voces más escuchadas del género popular.

Karol G en concierto en Costa Rica Karol G

Karol G: cantante famosa causa revuelo al confesar que no ha escuchado esta canción de La Bichota

La reconocida cantante también causó revuelo al manifestar que prefiere colaborar con otras artistas antes que con Karol G.

Lo más superlike

Jennifer López celebró su cumpleaños 56 en Turquía en plena gira europea. Jennifer López

A Jennifer Lopez le niegan la entrada a boutique en Turquía y así reaccionó

En Estambul, Jennifer Lopez fue detenida en la entrada de una boutique por exceso de aforo y su reacción dio la vuelta en redes.

Raúl Ocampo, Mario Yepes MasterChef Celebrity Colombia

Raúl Ocampo reaccionó a la salida de Mario Yepes en MasterChef Celebrity: "Me inspiras"

Profundidad del océano Viral

Así es el pez telescopio que habita las misteriosas profundidades del océano | VIDEO

Lindsay Lohan en la conferencia de prensa de Lindsay Lohan en Social Film Loft Salud

¿Qué es el estrés postraumático, la condición que confesó tener Lindsay Lohan?

Ángela Aguilar y Nodal, en el centro de la conversación por video viral Ángela Aguilar

Ángela Aguilar y Christian Nodal desatan polémica por revelaciones en trend de esposos