Shakira fue vista con su expareja Antonio de la Rúa en un concierto.

¿En qué lugar fueron vistos Shakira y Antonio de la Rúa?

En medio de su gira 'Las Mujeres Ya no Lloran World Tour', Shakira realizó un concierto en Los Ángeles, Estados Unidos. Allí se posicionó como la primera mujer latina en agostar dos noches consecutivas en el estadios SoFi Stadium.

Algo que no pasó desapercibido fue que en ese lugar se encontraba su expareja Antonio de la Rúa. Se dice que ambos fueron vistos entre bastidores. Según medios internacionales como 'The Latin Times', el argentino se encontraba muy cerca al equipo de trabajo de la artista.

“El mensaje es claro: Antonio de la Rúa ya no forma parte del pasado de Shakira. Está en su presente y posiblemente moldeando su futuro”, aseguró el medio.

¿En qué año salieron Antonio de la Rúa y Shakira?

Antonio de la Rúa, hijo del expresidente argentino Fernando de la Rúa, conoció a Shakira en el año 2000. Poco después, iniciaron una relación que se extendió por más de once años, marcada por el amor, la amistad y también los negocios en común.

Aunque siempre fueron muy reservados con su vida privada, en 2011 anunciaron su separación. En ese momento, explicaron que habían decidido tomar rumbos distintos, pero manteniendo su vínculo profesional.

Shakira y Antonio de la Rúa sorprenden al ser vistos juntos después de años | Foto AFP/ Angela Weiss

¿Hay una relación entre Shakira y Antonio de la Rúa?

Por el momento, ninguno de los dos han confirmado su relación. Antonio mantuvo su perfil muy reservado.

Shakira continúa enfocada en su carrera, conquistando al mundo con sus canciones, rompiendo récords, llenando estadios en su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour y consolidándose como una de las artistas más influyentes y queridas de la industria musical a nivel global.