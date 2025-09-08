Raúl Ocampo reaccionó a la salida de Mario Yepes en MasterChef Celebrity: "Me inspiras"

Mario Yepes quedó por fuera de la competencia de MasterChef Celebrity. Las reacciones de sus compañeros no se hizo esperar.

¿Qué dijo Raúl Ocampo tras la salida de Mario Yepes en MasterChef Celebrity?

Luego de que los jueces hayan decidido que Mario Yepes era la persona que iba abandonar la competencia, muchos de sus compañeros no dudaron en reaccionar.

Entre ellos, Raúl Ocampo, quien a través de sus redes sociales, expresó un mensaje lleno de amor y profunda admiración por el exjugador de fútbol.

"Las reglas dicen que sale 1 participante por semana. Hay semanas más fuertes de asimilar que otras… Mario tienes el título de capitán por saber competir, liderar y en mi caso… me inspiras un montón. Nos veremos pronto Capi", expresó Ocampo.

¿Cómo era la relación de Mario Yepes con Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity?

Durante la competencia, ambos mostraron una estrecha relación, apoyándose en distintos retos y siendo cómplices en momentos de tensión y alegría.

"Un ejemplo de cómo jugar el juego, de que la competencia no se puede volver mala persona", expresó Ocampo.

Para la mayoría de los compañeros, la salida de Mario Yepes fue una sorpresa. Entre ellos, Caterin Escobar, quien compartió con él varios desafíos y experiencias.

Esto dijo Raúl Ocampo tras la eliminación de Mario Yepes | Foto Canal RCN

¿Qué dijo Mario Yepes tras su salida en MasterChef Celebrity?

Yepes expresó que le hubiese encantado seguir conociendo y aprendiendo sobre gastronomía, pero que se siente feliz y orgulloso de haber llegado hasta donde llegó. Además, afirmó que admira profundamente a todos los integrantes de la cocina más importante del mundo.

"Los quiero, pásenla bien y por acá nos vemos.", expresó Mario Yepes.

Por el momento, la competencia se vuelve cada vez más reñida y los cocineros deben demostrar sus mejores habilidades para seguir en la competencia. Es por ello, que no te pierdas ningún momento de la cocina más importante de Colombia a través del Canal RCN.