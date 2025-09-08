Claudia Bahamón compartió emotivo mensaje tras la salida de Mario Yepes en MasterChef

Mario Yepes se despidió de MasterChef Celebrity, y su salida generó múltiples reacciones entre sus compañeros.

¿Por qué Mario Yepes quedó eliminado de MasterChef Celebrity?

El reto de eliminación consistió en preparar una tradicional changua, donde los cocineros debían poner a prueba su talento gastronómico y aplicar todo lo aprendido para evitar salir de la competencia.

En la cuerda floja estaban Caterin Escobar, Mario Yepes, Valeria Aguilar, Raúl Ocampo, Michelle Rouillard, Luis Fernando Hoyos y Patricia Grisales. Cada uno contó con 45 minutos para desplegar sus habilidades y conquistar el paladar del exigente jurado.

Al presentar su plato, Mario Yepes recibió comentarios positivos por la preparación, pero los jueces señalaron que le faltaba sazón y un toque de sal.

Mario Yepes se despide de MasterChef | Foto Canal RCN

¿Cómo reaccionaron los compañeros tras la salida de Mario Yepes en MasterChef Celebrity?

Las reacciones de sus compañeros no se hicieron esperar. Varios confesaron que les sorprendió la eliminación del exfutbolista.

Por su parte, Valentina Taguado no pudo contener las lágrimas y aseguró que su salida la tomó por sorpresa. Muchos le agradecieron por todo lo que les enseñó durante la competencia y destacaron la calidad humana que siempre lo caracterizó.

Cabe destacar que varios internautas reaccionaron con tristeza, comentando que extrañarán la presencia de Yepes en la cocina.

¿Qué dijo Claudia Bahamón tras la salida de Mario Yepes en MasterChef Celebrity?

A través de redes sociales, la presentadora compartió el último mensaje a Yepes.

"El trabajo y el esfuerzo al final siempre dan el mejor resultado. Así que inténtalo. Era gol de Yepes", Gracias Capi! Eres demasiado espectacular", compartió Bahamón.

Claramente, estuvo acompañado de unas fotografías donde se muestra el profundo cariño que hubo entre ambos en la cocina más importante del país. Por el momento, no te pierdas ningún detalle de MasterChef Celebrity a través del Canal RCN.