Mario Alberto Yepes quedó eliminado de MasterChef Celebrity: así se despidió

Un nuevo reto de eliminación llegó a la cocina de MasterChef Celebrity en la noche del 8 de agosto, prueba en la que se despidió de la competencia el exfutbolista Mario Alberto Yepes.

¿Por qué eliminaron a Mario Alberto Yepes de Masterchef Celebrity?

Mario Alberto Yepes se enfrentó contra Michelle Rouillard, Caterin Escobar, Patty Grisales, Luisfer Hoyos y Raúl Ocampo en un reto en el que un plato típico colombiano fue el protagonista, la changua.

Los participantes en riesgo de eliminación tuvieron que preparar este plato típico en 45 minutos y para ello tuvieron la despensa abierta para elegir los ingredientes de su preparación.

Varios participantes quedaron en shock cuando se enteraron que el plato del reto de eliminación era la changua ya que muchos ni la habían probado en su vida, por eso, se dejaron llevar por sus apuntes y algunos consejos desde el balcón.

Yepes de origen caleño, fue uno de esos participantes que no tenía tan presente este plato y por eso trató de hacer lo mejor que pudo con ayuda de sus compañeros para lograr sorprender a Belén Alonso, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch. Algo que no fue posible.

Mario Alberto Yepes no pudo sorprender al jurado con su preparación y quedó eliminado. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Mario Alberto Yepes tras ser eliminado de MasterChef Celebrity?

Cada uno de los participantes en riesgo pasó al atril a presentar su respectiva changua, el más elogiado y que se llevó cachete de Rausch fue Luisfer Hoyos, quien subió de inmediato al balcón.

Las otras dos participantes en subir por decisión del jurado fueron Caterin y Patty, sin embargo, Raúl, Michelle y Mario Yepes tuvieron que pasar al frente con la premisa que uno de ellos saldría.

Tras unos segundos de tensión y nerviosismo, Jorge Rausch anunció que el excapitán de la Selección Colombia era el eliminado de la noche, provocando una reacción de aceptación en Yepes.

Hemos deliberado y tras discutirlo decidimos que la persona que abandona la cocina de MasterChef Celebrity Yepes.

Mario Alberto aseguró que le hubiese encantado seguir aprendiendo más en la cocina más famosa del mundo, pero expresó que se iba lleno de felicidad, orgullo y admiración por sus compañeros y demás integrantes de la cocina más famosa del mundo.

Es lo más lindo que me ha podido pasar. Los quiero, pásenla bien y por acá nos vemos.

¿Cómo reaccionaron los participantes de MasterChef Celebrity a eliminación de Mario Alberto Yepes?

La noticia de la eliminación de Mario Alberto Yepes dejó a varios de los participantes en shock y con lágrimas en sus ojos.

Muchos desde el balcón empezaron a expresarle palabras de admiración al exjugador de la Selección Colombia, llamándolo de manera cariños "Capi".

Frases como: "De los mejores seres humanos", "Yepes es un caballero" o "Yepes es un simpático, un colaborador, atento, su ausencia se va a sentir mucho", los participantes dejaron claro que la partida de Yepes les dolía.

Mario Alberto Yepes dejó tristes a sus compañeros con su salida. (Foto Canal RCN)

