Comparan al papá de Ornella Sierra con Altafulla, ¿se parecen?

En las últimas horas, Ornella Sierra respondió a los comentarios que recibió sobre la apariencia de su papá.

Ornella Sierra como host de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia - Altafulla en La casa de los famosos Colombia 2025.
Comparan a papá de Ornella Sierra con Altafulla. Foto | Canal RCN.

Ornella Sierra, quien con frecuencia llama la atención en redes sociales, una vez más fue tema de conversación luego de que decidiera reaccionar a unos comentarios que le hicieron sobre la apariencia de su papá.

¿Qué respondió Ornella Sierra ante los comentarios que recibió la apariencia física de su papá?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la creadora de contenido acumula más de 1 millón de seguidores, apareció nuevamente para hablar con sus seguidores, en esta ocasión para responder a ciertos mensajes que recibió luego de hacer una publicación de fotos junto a su padre.

"Ustedes saben que ayer mi papá cumplió años y yo publiqué un carrusel de fotos con él, mi papá es divino, y ustedes empezaron a comentarle un montón de cosas a mi papá, entonces voy a reaccionar a esos comentarios, se pasaron", dijo Ornella por medio de sus historias.

El primer comentario que expuso, fue uno en el que elogiaron físicamente a su papá, pues una mujer aseguró lo siguiente: "no me imagino a Leonelo de joven, un bollito bien hecho". Frente a esto, la influencer no se quedó callada y comentó lo siguiente: "obvio si bebé, pero no te lo imagines mucho".

La reacción de Ornella Sierra tras comparación de su papá con Altafulla. Foto | Canal RCN.

¿Por qué compararon al papá de Ornella Sierra con Altafulla?

Sin embargo, el mensaje que más llamó la atención, fue uno en el que compararon al señor Leonelo con el cantante Andrés Altafulla, situación que llevó a que Ornella que, en ese caso, el único soltero es el barranquillero y no su papá.

La razón por la que el papá de Ornella Sierra fue comparado con Altafulla. Foto | Canal RCN.

Seguramente, la comparación entre el progenitor de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia y el ganador de la segunda temporada del mismo realityde convivencia, surgió a raíz de la similitud en el color de los ojos y, muy posiblemente el cercano color de piel.

En la galería de fotos, la creadora digital hizo un recuento de algunos momentos junto a su padre, que van desde cuando era apenas una niña, hasta el día de hoy cuando ya es una mujer que, ha logrado importantes logros como figura pública en el panorama digital.

