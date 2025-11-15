Luisa Castro recibió lujosa sorpresa y aviva rumores de romance con WestCol

Luisa Castro, quien desde hace un par de días ha estado en el centro de la conversación, nuevamente causó revuelo en redes, tras compartir un particular video en el que presumió la excéntrica sorpresa de cumpleaños que recibió en su apartamento.

Artículos relacionados Yina Calderón Alejandro Riaño se despachó contra Yina Calderón y reveló por qué no la invitaría a su show

¿Cuál fue la sorpresa de cumpleaños que recibió Luisa Castro en su apartamento?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la bella creadora de contenido acumula 5 millones de seguidores, reveló la encantadora sorpresa que le hicieron pero que, según lo comentó, no pudo disfrutar debido a un viaje.

Artículos relacionados Karol G Karol G rompió el silencio tras ausencia de Feid en los Latin Grammy 2025, ¿confirmó ruptura?

"Así me tenían el apartamento por la mañana pero volé directo a Cartagena y no pude verlo, per wow, qué belleza", fueron las palabras que escribió la joven por medio de sus historias, "Happy birthday", escribió en el siguiente video.

En la grabación que, en cuestión de segundos llamó la atención de los internautas, se puede observar con detalle la romántica decoración de la sala de su casa en donde las rosas rojas fueron protagonistas, pues además de apreciarse tres arreglos gigantes de rosas, también se logra ver pétalos esparcidos por todo el lugar, acompaños de unos globos en forma de corazón y el número 25.

¿Por qué se rumora que WestCol y Luisa Castro tendrían un romance?

A raíz de la costosa sorpresa, los internautas no tardaron en asociar este regalo con WestCol,esto luego de los constantes rumores que han empezado a circular en redes que apuntan que la creadora digital y el streamer estarían dándose una oportunidad en el amor.

Y es que, en los últimos días, ambos protagonizaron un particular video que rápidamente fue interpretado por muchos como una clara cercanía entre los dos.

Sim embargo, cabe señalar que esto solo responde a especulaciones por parte de la comunidad digital, pues hasta el momento ninguno de los dos se ha referido al tema para aclarar o desmentir dichas afirmaciones.

Lo cierto, es que Castro no dudó en mostrar en su cuenta personal, que existe una persona muy especial que, en una fecha como hoy por motivo de su cumpleaños, hizo todo lo posible por hacerla sentir especial.