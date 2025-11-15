Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Luisa Castro recibió lujosa sorpresa y aviva rumores de romance con WestCol

En su cuenta oficial de Instagram, Luisa Castro presumió el regalo de cumpleaños que recibió por motivo de su cumpleaños.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
WestCol en la alfombra de los Latin Grammy 2025 - rosas rojas y globos.
Luisa Castro presumió lujosa sorpresa de cumpleaños. Foto | Canal RCN.

Luisa Castro, quien desde hace un par de días ha estado en el centro de la conversación, nuevamente causó revuelo en redes, tras compartir un particular video en el que presumió la excéntrica sorpresa de cumpleaños que recibió en su apartamento.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la sorpresa de cumpleaños que recibió Luisa Castro en su apartamento?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la bella creadora de contenido acumula 5 millones de seguidores, reveló la encantadora sorpresa que le hicieron pero que, según lo comentó, no pudo disfrutar debido a un viaje.

Artículos relacionados

"Así me tenían el apartamento por la mañana pero volé directo a Cartagena y no pude verlo, per wow, qué belleza", fueron las palabras que escribió la joven por medio de sus historias, "Happy birthday", escribió en el siguiente video.

Artículos relacionados

En la grabación que, en cuestión de segundos llamó la atención de los internautas, se puede observar con detalle la romántica decoración de la sala de su casa en donde las rosas rojas fueron protagonistas, pues además de apreciarse tres arreglos gigantes de rosas, también se logra ver pétalos esparcidos por todo el lugar, acompaños de unos globos en forma de corazón y el número 25.

¿Por qué se rumora que WestCol y Luisa Castro tendrían un romance?

A raíz de la costosa sorpresa, los internautas no tardaron en asociar este regalo con WestCol,esto luego de los constantes rumores que han empezado a circular en redes que apuntan que la creadora digital y el streamer estarían dándose una oportunidad en el amor.

Y es que, en los últimos días, ambos protagonizaron un particular video que rápidamente fue interpretado por muchos como una clara cercanía entre los dos.

Sim embargo, cabe señalar que esto solo responde a especulaciones por parte de la comunidad digital, pues hasta el momento ninguno de los dos se ha referido al tema para aclarar o desmentir dichas afirmaciones.

Lo cierto, es que Castro no dudó en mostrar en su cuenta personal, que existe una persona muy especial que, en una fecha como hoy por motivo de su cumpleaños, hizo todo lo posible por hacerla sentir especial.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ornella Sierra como host de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia - Altafulla en La casa de los famosos Colombia 2025. Ornella Sierra

Comparan al papá de Ornella Sierra con Altafulla, ¿se parecen?

En las últimas horas, Ornella Sierra respondió a los comentarios que recibió sobre la apariencia de su papá.

Vanessa Pulgarín Miss Universo

Experto asegura que Vanessa Pulgarín podría ser la próxima Miss Universo: "Está perfecta para ganar"

En experto en moda señaló que llevaba mucho sin ver a una colombiana como Vanessa Pulgarín en Miss Universo.

El Flaco Solórzano y Lorena Altamirano en La casa de los famosos Colombia 2025. Fernando Solórzano

El Flaco Solórzano presumió la romántica propuesta de matrimonio que le hizo a Lorena Altamirano

Fernando Solórzano eligió un romántico destino para hacerle esta propuesta a Lorena Altamirano luego de 11 años de relación.

Lo más superlike

Shakira, Milan, Sasha Shakira

Hijos de Shakira sorprenden al mundo al hablar inglés perfecto en plena entrevista, así suenan

Shakira apareció con sus hijos, Milan y Sasha, y felicitaron a la colombiana por la educación que les está dando a los niños.

Cami Pulgarín se retoca la nariz: estos serían los posibles efectos Camilo Pulgarín

Cami Pulgarín se hizo un segundo retoque en su nariz, ¿hay consecuencias?

Shakira y sus hijos en la premiere de Zootopia 2. Shakira

Seguridad de Shakira tomó radical decisión con una imitadora en pleno evento

Alejandra Ávila celebró su paso al top 5 de MasterChef MasterChef Celebrity Colombia

Así celebró Alejandra Ávila su paso al top 5 de MasterChef Celebrity: "Llena de gratitud"

¿Por qué Christian Nodal no mencionó a Ángela Aguilar tras ganar su Latin Grammy? Christian Nodal

Christian Nodal es criticado por no mencionar a Ángela Aguilar tras recibir su Latin Grammy