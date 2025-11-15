El Flaco Solórzano presumió la romántica propuesta de matrimonio que le hizo a Lorena Altamirano

El pasado viernes 14 de octubre, Fernando Solórzano, mejor conocido como el Flaco Solórzano, sorprendió en redes sociales al anunciar su compromiso con Lorena Altamirano, con quien espera llegar al altar luego de más de una década de relación.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio que el Flaco Solórzano le hizo a Lorena Altamirano?

En una reciente publicación que hizo el reconocido actor colombiano en su cuenta de Instagram, compartió el video en el que quedó registrada la romántica propuesta que tuvo lugar en un icónico sitio de la ciudad de Venecia.

"Escuchen que ya van a sonar las campanas de san marcos, ahora será nuestro amor eterno", dijo Solórzano. Por su parte, Lorena tomó la palabra para reafirmarle su amor y, desde el puente de los suspiros, decirle "felices 11 años".

¿En qué destino El Flaco Solórzano le propuso matrimonio a Lorena Altamirano?

Ante lo dicho por su Altamirano, El Flaco respondió a sus palabras con una pregunta que tomó por sorpresa a su ahora prometida: "Después de 11 años tu te quisieras casar conmigo".

Así fue como el Flaco Solórzano le propuso matrimonio a Lorena Altamirano. Foto | Canal RCN.

De inmediato, la caleña respondió sin titubeos que sí, lo que seguramente no se esperaba es que segundos después, el actor llevara su mano al bolsillo para sacar el cofre en donde tenía guardado el anillo para pedirle que se convirtiera en su esposa, "entonces Lorena Altamirano quiero que te cases conmigo", dijo mirándola a los ojos.

El Flaco Solórzano presumió el romántico video de cómo le propuso matrimonio a Lorena Altamirano. Foto | Canal RCN.

Conmovida y en shock, la mujer le hace saber de inmediato que sí lo desea, posteriormente lo besa y él procede a ponerle el anillo en su dedo anular, mientras ella entre lágrimas nuevamente lo abraza como un símbolo de su amor.

¿El Flaco Solórzano y Lorena Altamirano se casan? Así lo confirmaron

Como era de esperarse, la emotiva propuesta, provocó una ola de reacciones entre los internautas quienes inundaron el post con amorosos mensajes deseándoles lo mejor en esta nueva etapa que acaba de iniciar.

Por ahora, hay mucha expectativa por conocer más detalles de cuándo, dónde y cómo será la boda en la que ambos llegarán al altar para sellar para siempre su amor con la bendición de Dios.