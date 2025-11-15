Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón hace inesperada petición de "amiga" al team de Karina García en 'La mansión de Luinny'

Yina Calderón sorprendió al pedir algo para el beneficio de Karina García en el reality de 'La mansión de Luinny'.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón, Karina García
Yina Calderón hace inesperada petición de "amiga" al team de Karina García en 'La mansión de Luinny' | Foto del Canal RCN.

La empresaria de fajas Yina Calderón sorprendió al hacerle una inesperada petición al team de Karina García en La mansión de Luinny, la cual resultó siendo positiva por el bien de su examiga.

¿Cómo va la relación de Karina García y Yina Calderón en 'La mansión de Luinny'?

En el reality de República Dominicana, Yina y Karina se volvieron a encontrar tras dejar de ser amigas en medio de la participación que ambas tuvieron en La casa de los famosos Colombia 2025.

La relación que la empresaria y la influencer iban a tener era incierta. Por el momento, mantienen la distancia, pero justificaron que no se van a ir en contra.

Karina, Yina
Yina Calderón prefirió los números en vez de la amistad de Karina García | Foto del Canal RCN.

Aunque han protagonizado mínimas diferencias, Yina remarcó que no tiene la intención de volver a ser amiga de Karina, pero ha mostrado actitudes que dejan mucho por pensar porque son por el bienestar de la modelo paisa.

¿Qué petición le hizo Yina Calderón al team de Karina García?

Entre lo más nuevo, Yina Calderón le pidió al team de Karina García que dejaran de escribir chats que confunden a su examiga, ya que ella la conoce y suele creer en todo lo que le dicen.

"Yo les voy a decir por la amistad que alguna vez tuve con Karina: dejen de estar mandándole el team de ella tantas cosas, la confunden y ella se cree todo lo que dice el súper chat, entonces, lo único que hacen es de verdad amargarle la existencia acá", dijo Yina Calderón.

Yina Calderón
Algunos dicen que Yina Calderón extraña a Karina García | Foto del Canal RCN.

En adición, la polémica colombiana confesó que el reality está complicado, inclusive siendo ella una mujer que se considera fuerte.

"Ya saben, tírenle suave en el súper chat a la otra (Karina García) porque la ponen mal, la verdad es que sí", terminó Yina Calderón.

Debido a las declaraciones de Yina en pro de Karina, los internautas se manifestaron a través de comentarios. Varios de los que se pueden leer son: "Ojalá existan más como Yina, la gente no entiende", "Recuerden que no es cariño, es remordimiento", "Eso no es querer", "La conveniente, hablar de Karina", entre muchos otros más.

