Yina Calderón destapa secreto tras pregunta de si se quedará trabajando en República Dominicana

Yina Calderón continúa siendo un tema de interés en República Dominicana debido a la participación que está teniendo en el reality de La mansión de Luinny.

¿Qué ha pasado con Yina Calderón en República Dominicana?

Desde el primer momento en el que pisó el suelo dominicano, la empresaria de fajas fue polémica. Ella misma dice ser una villana y por eso es que algunos la apoyan, mientras que otros no la quieren.

Independientemente de lo que sea, el nombre de la colombiana resuena en las distintas plataformas de interacción social, mucho más después de que días atrás se fue en contra de La Piry sin medir las consecuencias.

Aunque se pensaba que Calderón iba a ser expulsada del reality, eso no pasó porque La Piry pidió que la dejarán seguir participando.

Yina Calderón rompió las reglas en 'La mansión de Luinny' | Foto del Canal RCN.

En vista del revuelo que está teniendo la empresaria, ahora se habla de la posibilidad de que se quede en República Dominicana y no se devuelva a Colombia, así que le preguntaron directamente si ella aceptaría una propuesta de este tipo.

¿Yina Calderón se quedará trabajando en República Dominicana?

Luinny, quien es el anfitrión del mencionado reality, le dijo a Yina Calderón que un usuario le mandó a preguntar si se quedaría trabajando en República Dominicana. La respuesta de la polémica influencer destapó un secreto que tenía guardado.

Resulta que la colombiana, así quiera, no se quedará laborando en el país del Caribe, pues reveló que a principios del otro año 2026 participará en un nuevo reality; se trata de nada más y nada menos que otra casa de los famosos.

Yina Calderón estará en otra casa de los famosos | Foto del Canal RCN.

"Bueno, lo voy a comentar porque ya el canal lo hizo público. Yo hago parte de una casa de los famosos a partir de enero, es mi sueño desde que empecé los realities ese canal, entonces, pues, no. Gracias a Dios tengo trabajo", destapó Yina Calderón.

Aunque no se sabe para cuál casa de los famosos irá Yina Calderón, hay dos posibles apuestas: La casa de los famosos México o La casa de los famosos All-Stars.