Pichingo hace llorar a la chef Belén en reto de MasterChef Celebrity: ¡No te da vergüenza!
Pichingo presentó en MasterChef una crema de ahuyama inspirada en su madre y en recuerdos de su infancia.
En un reto de creatividad y emotividad, las 16 celebridades que siguen en la cocina de MasterChef Celebritycompartieron historias sobre sus vacíos emocionales. Las lágrimas no faltaron y esos momentos sirvieron de inspiración para las preparaciones de la noche.
¿Qué preparó Pichingo en MasterChef Celebrity y por qué conmovió?
Al atril solo pasaron seis celebridades con sus platos. Uno de ellos fue Pichingo, quien se inspiró en su mamá y en los difíciles momentos que vivió en su infancia debido a la violencia y la falta de recursos económicos.
Al inicio del reto, confesó que le hubiese gustado estudiar, pero no tuvo el apoyo financiero para lograrlo. Sin embargo, eso no fue un impedimento para salir adelante.
En esta ocasión, recordó aquellos platos que su madre preparaba para él y sus hermanos, a pesar de la escasez de alimentos. Por ello optó por una crema de ahuyama acompañada de arepas amarillas, a la que llamó ¡Huya, Má!
"Significa mucho porque en los tiempos de violencia en Granada, cuando existían los paros armados, al pueblo solo se podía ir cada dos o tres meses a conseguir alimentos. Entonces, mi mamá se las ingeniaba con la arepa, que no podía faltar en la casa, y la sopita, pero siempre nos tenía algo muy especial. Siempre quise sacar a mi mamá de allá y a mi familia", contó el humorista.
¿Por qué lloró Belén al degustar la crema de ahuyama de Pichingo?
El primero en probar la crema fue Jorge Rausch, quien afirmó que era “comida para el alma” y destacó su textura y sabor: “Está rica, cremosa, sedosa, aterciopelada, bien sazonada… con poco hizo mucho”.
Nicolás de Zubiría se unió al elogio, asegurando que “es comidita que siempre te va a llevar a la casita, por más técnica que se use”.
Belén Alonso fue la última en degustar y no pudo evitar emocionarse. La historia de Pichingo le recordó una enseñanza de su padre: “Nunca se debe olvidar sus orígenes”. En ese momento, la chef mexicana rompió en llanto.
Además, resaltó que admiraba mucho al humorista porque no se avergonzaba de sus raíces, sino que las mostraba con orgullo.
“Lo que más me gusta de todo tu plato es todo lo que rodea este plato. ¡No manches, delicioso! Así como eres de chiquito de estatura, tienes el corazón más grande”, concluyó.