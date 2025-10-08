Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Cintia Cossio publica video desde clínica riendo en medio de su trabajo de parto

La creadora de contenido apareció en una camilla con contracciones, lo que hizo crecer los rumores de un posible parto.

Cintia Cossio sube video desde la clínica en pleno trabajo de parto
Cintia Cossio grabó un momento en clínica que avivó rumores de la llegada de su bebé. (Imagen de Freepik y foto del Canal RCN)

Cintia Cossio subió un video desde una clínica en la tarde de este domingo 10 de agosto, horas después de que Jhoan López, su pareja, compartiera otro de ella con algunas contracciones en casa. Por eso, sus seguidores creen que el bebé de la pareja ya habría nacido y que aún no han compartido la noticia de manera oficial.

¿Por qué Cintia Cossio subió un video desde la clínica? ¿Ya nació su bebé?

En el clip compartido por Cossio, se le ve recostada en una camilla, llorando de la risa en medio de una contracción. La escena sorprendió aún más, ya que la risa no era de felicidad, sino de incomodidad.

Video de Cintia Cossio en clínica emociona a fans que creen que ya nació su bebé
La creadora de contenido apareció en una camilla con contracciones, lo que hizo crecer los rumores de un posible parto. (Imagen de Frrepik)

La creadora de contenido confesó que se sintió intimidada por uno de los procedimientos médicos normales durante el trabajo de parto, lo que le provocó un ataque de risa tan fuerte que, por un momento, se le pasó el dolor.

Este momento dio más motivos para que los fans de la creadora de contenido y empresaria intensificaran la conversación sobre el posible nacimiento del segundo hijo de la reconocida pareja.

Los rumores aumentan si se tiene en cuenta que ambos han sido muy reservados con su vida privada. Por ejemplo, cuando se separaron, confirmaron la noticia después de llevar un tiempo distanciados; cuando se reconciliaron, hicieron lo mismo. Incluso, cuando anunciaron que estaban esperando un segundo bebé, Cintia ya tenía seis meses de embarazo.

Esos antecedentes son, para los fans, prueba suficiente de que Cintia ya habría dado a luz.

¿Cuánto llevan Jhoan López y Cintia Cossio de relación? ¿Quién es su primer hijo?

Cintia Cossio y Jhoan López se conocen desde muy jóvenes. La pareja lleva más de una década de relación y está casada por lo civil. En 2015 tuvieron a Thiago, su primer hijo, cuando Cintia tenía 19 años.

Estuvieron separados un tiempo, a finales de 2023, pero la llegada de este segundo hijo demuestra que están mejor que nunca y dispuestos a seguir apostándole a su amor y su familia.

En los videos que han compartido, queda claro que Thiago está feliz y emocionado con el nacimiento de su hermanito, al igual que Yeferson Cossio y toda la familia.

Cintia Cossio, entre risas y contracciones, alimenta rumores de parto y nacimiento
El más reciente video de Cintia Cossio desde una clínica ha disparado las sospechas sobre la llegada del bebé. (Imagen de Freepik y foto del Canal RCN)
