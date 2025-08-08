Michelle Rouillard rompió el silencio tras salida de Yepes de MasterChef: "Deciden son los chefs"

La actriz Michelle Rouillard rompió el silencio en redes sociales luego de la eliminación del exfutbolista Mario Alberto Yepes de MasterChef Celebrity.

¿Cómo reaccionó Michelle Rouillard a la eliminación de Mario Alberto Yepes?

Michelle Rouillard tuvo que enfrentarse a Mario Alberto Yepes, Luisfer Hoyos, Patty Grisales, Caterin Escobar y Raúl Ocampo en un reto de eliminación en el que tuvieron que hacer un plato típico colombiano, la changua.

Los mejores platos para el jurado fueron los de Luisfer, Caterin y Patty, caso contrario al de Michelle, Raúl y Yepes, quienes tuvieron preparaciones al mismo nivel para los chefs.

Sin embargo, el jurado decidió que Mario Yepes era la persona que debía abandonar la competencia y que Raúl y Michell subían al balcón.

Tras conocerse esta decisión, Michelle no dudó en expresar que no se sentía feliz por la salida de Yepes, pero no podía ocultar su tranquilidad por continuar en competencia.

No puedo decir que me alegra que Mario se vaya, pero me da alegría quedarme.

Mario Alberto Yepes dejó tristes a sus compañeros con su salida. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Michelle Rouillard a las críticas que recibió por su plato en eliminación de Yepes de MasterChef?

Este reto de eliminación y la decisión del jurado de MasterChef Celebrity dejó varias reacciones en redes sociales, algunas de ellas criticaron el plato de la actriz.

Ante estos comentarios, Michelle Rouillard decidió responderles a sus críticos y a los que no quedaron contentos con la decisión de Jorge, Belén y Nicolás a través de redes sociales.

Bueno… seguimos en la competencia. La verdad, por un momento pensé que me iba.

La actriz aseguró que pensó por un momento que sería la eliminada de la noche, pero que, los chefs habían tomado la decisión y ella solo había aceptado.

Aquí quienes deciden son los chefs. Y por alguna razón, mi changua (y la de Raúl) la vieron mejor que la de Yepes. Así son las cosas en MasterChef.

Michelle les expresó a sus seguidores que seguirá dándola toda en la competencia de cocina para seguir avanzando semanas a semana.

Hay que seguir aprendiendo, hay que seguir creciendo en la cocina. Vamos por una semana más… ¡a ver cómo nos va!

¿Qué reacciones dejó el mensaje de Michelle Rouillard tras la salida de Yepes de MasterChef?

Como era de esperarse la publicación de Michelle Rouillard no ha pasado por desapercibido y muchos han estado reaccionando a su publicación.

Por un lado, algunos le han expresado que su plato estuvo lejos de ser una changua y que en esa medida la preparación de Yepes era más parecida a la solicitada en el reto.

Por otra parte, algunos internautas le han dejado mensajes de motivación para seguir sorprendiendo al jurado con sus preparaciones y así evitar ir a reto de eliminación.

