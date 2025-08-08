Así reaccionó Caterin Escobar a la salida de Mario Alberto Yepes de MasterChef Celebrity

La salida de Mario Alberto Yepes de MasterChef Celebrity dejó múltiples reacciones entre sus compañeros, unas más emotivas que otras, como por ejemplo la de la actriz Caterin Escobar.

¿Cómo reaccionó Caterin Escobar a la eliminación de Mario Alberto Yepes de MasterChef Celebrity?

El exfutbolista se enfrentó a un reto de eliminación contra cinco compañeros en el que tuvieron que preparar changua, un plato típico colombiano.

Precisamente, dentro de las participantes en riesgo de eliminación estaba la actriz Caterin Escobar, quien fue una de las primeras en salvarse por decisión del jurado y quitarse el delantal negro.

El jurado catalogó los platos de Raúl Ocampo, Mario Yepes y Michelle Rouillard como los más flojos del reto y por ende se sabía que uno de ellos se iría, siendo Yepes el elegido por Jorge, Belén y Nicolás.

La noticia de la salida de Mario Alberto Yepes dejó en shock a varios participantes que estaban en el balcón y así lo expresaron ante la cámara, una de ellas fue Caterin Escobar, quien aseguró que pensó que se iba Michelle Rouillard.

Me sorprende un poco.

Caterin Escobar reaccionó a la eliminación de Mario Alberto Yepes. (Fotos Canal RCN)

¿Qué dijo Caterin Escobar tras la eliminación de Mario Alberto Yepes de MasterChef Celebrity?

Caterin Escobar se mostró anonadada en el balcón y así se los expresó a sus compañeros a quienes les aseguró que estaba confiada en que Yepes continuaría una semana más.

La actriz se mostró en descontento con el veredicto del jurado al sacar de la competencia al exfutbolista, ya que para ella la preparación que presentó Michelle no tenía nada parecido a una changua.

Yo pensé que iba a ser Michi porque Michi no hizo ninguna changua.

Mario Yepes por su parte no le refutó al jurado y al contrario se mostró agradecido por la oportunidad de haber vivido esta experiencia fuera del fútbol y confesó que se llevaba amigos, aprendizajes y recuerdos que jamás olvidará.

¿Qué relación tienen Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes?

Con el paso de las semanas y el desarrollo de la competencia en MasterChef Celebrity, los participantes han ido afianzando amistades y sentimientos.

En las últimas semanas dentro del programa habían empezado a molestar en algunas pruebas a Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes porque les tocó cocinar varias veces juntos.

Sumado a esto que pasaba en la competencia, la actriz y el exfutbolista se mostraban juntos en redes sociales y presumían de su cercanía. No obstante, hasta el momento ninguno de los dos ha expresado que tengan algo más que una gran amistad que les dejó MasterChef Celebrity.

