Entre lágrimas, así despidieron a Mario Alberto Yepes en MasterChef Celebrity

El exfutbolista y recordado capitán de la Selección Colombia, Mario Alberto Yepes, se convirtió en el más reciente eliminado de MasterChef Celebrity por decisión del jurado y su salida dejó varios corazones rotos.

¿Cómo reaccionaron los participantes a la eliminación de Mario Alberto Yepes de MasterChef Celebrity?

La cocina de MasterChef Celebrity se llenó de conmoción y tristeza con la inesperada noticia de la salida del Mario Alberto Yepes tras un reto de eliminación en el que la changua fue protagonista.

Tras el anuncio de su eliminación, varios de sus compañeros no pudieron contener las lágrimas, destacando el compañerismo, la humildad y la disciplina que siempre lo caracterizaron en el reality

Muchos aseguraron que, aunque no era el mejor cocinero, siempre se destacaba por su liderazgo y buenas ideas en los retos en parejas y equipos, los cuales ganó varios.

Asimismo, muchos destacaron su calidad humana, humildad y trato hacia los demás, catalogándolo como un gran ser humano y una persona respetuosa con todos.

Algunos de los comentarios de los participantes fueron: "Yepes es un caballero", "Yepes es un simpático, un colaborador, atento, su ausencia se va a sentir mucho" o "Siempre te regalaba una sonrisa".

Mario Alberto Yepes dejó tristes a sus compañeros con su salida. (Foto Canal RCN)

¿Cómo reaccionó Claudia Bahamón a la salida de Mario Alberto Yepes de MasterChef Celebrity?

Claudia Bahamón no aguantó las lágrimas y también aprovechó el momento para dedicarle una sentidas palabras de cariño y admiración al exjugador.

Eres ejemplo en todo el sentido de la palabra, en disciplina, en la vida, en el deporte, en la cocina, eres ejemplo para muchas generaciones y tienes una inmensa responsabilidad y ahora una más.

Claudia le aseguró que para toda Colombia y diferentes países del mundo él era una leyenda del deporte, por lo que le pidió ahora que se convirtiera en un referente de la gastronomía.

Ahora lo que haces con el fútbol lo harás con la gastronomía, sacarla del estadio, gracias, Yepes.

¿Cómo reaccionaron Jorge Rausch, Belén Alonso y Nicolás de Zubiría a la salida de Mario Yepes de MasterChef?

Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso no se quedaron atrás con sus mensajes de despedida para Mario Alberto Yepes, a quien le dedicaron emotivas palabras.

Nicolás le expresó su admiración y catalogó como una bendición haberlo conocido en MasterChef: "La vida está llena de bendiciones y que usted haya decidido estar acá me hace sentir muy orgulloso y agradecido de este trabajo".

Jorge Rausch por su parte le expresó que se sentía orgulloso por ver su proceso, expresando que pasó de no saber cocinar un huevo a ganar pruebas.

Mario querido verlo competir con usted fue un lujo, espero que te hayas enamorado de este oficio, sáquese un videíto de vez en cuando.

Belén lloró al despedirse de Mario Alberto Yepes, asegurando que quedaba impactada con su humildad pese a lo famoso y leyenda que era en el país y el mundo.

Me da mucho pesar, para lo grande que eres tienes un gran corazón y mucha humildad que admiro mucho en las personas que son tan famosas.

