¿La Toxi Costeña confirmó su participación en un nuevo reality? Esto dijo la cantante

Cindy Ávila, mejor conocida como La Toxi Costeña,causó intriga en las últimas horas, al revelar que le propusieron estar en un nuevo reality que arrancaría a principios del siguiente año, una revelación que dio de qué hablar entre los internautas, quienes empezaron a especular sobre su posible participación.

¿En cuál reality estará La Toxi Costeña? Esto reveló la cantante

A través de su cuenta de Instagram, en donde la cantante ha construido una sólida comunidad de casi un millón de seguidores, hizo la famosa dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que se mostró abierta a responder todo tipo de curiosidades por parte de los usuarios de esta red social.

"¿Toxi, entrarías a una nueva casa?", escribió una persona en la cajita de preguntas. Frente a esto, la finalista de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, no solo confirmó que sí lo haría, pues también sorprendió con otra revelación sobre las oportunidades que han llegado a tocar su puerta.

"Obvio nena, si ya yo soy chica reality, ya tengo toda la experiencia del mundo para participar mi amor", fueron las palabras de La Toxi Costeña. Más tarde, comentó lo siguiente: "Me propusieron participar en uno en enero, entraría en enero y saldría en febrero, pero pues no sé, yo cobré, y están como analizando para ver si llegamos a un acuerdo para que pueda ir".

Esto dijo La Toxi Costeña sobre su posible participación en un reality. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo La Toxi Costeña sobre su participación en un nuevo reality?

Tras mencionar que recibió esta propuesta, la sincelejana se mostró positiva y expectante por esta posibilidad, pues señaló que le encantaría, sin embargo, mencionó que no es algo seguro.

Y aunque la exparticipante de La casa de los famosos Colombia no dio nombres sobre el reality en el que podría estar, sí generó altas expectativas por conocer más detalles sobre lo que se viene.

La Toxi Costeña sorprendió con inesperado anuncio. Foto | Canal RCN.

"Eso... en Panamá te esperamos Toxi", "Apoyo total mi Toxi", "La que pegó el aleteo en Colombia", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Mientras esto sucede, la intérprete continúa enfocada en su carrera artística, y como prueba de ello, desde su salida del reality del Canal RCN, ha sorprendido con nuevos lanzamientos musicales siendo fiel al ritmo que la llevó a ser reconocida con 'Macta Llega'.