La Toxi Costeña estalló contra seguidora que la cuestionó por sus hijos: “Edúcate, amiga”

La Toxi Costeña no dudó en responder a quienes la cuestionan por las letras de sus canciones y el ejemplo que les da a sus hijos.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
La Toxi Costeña en La casa de los famosos Colombia 2025.
Esto respondió La Toxi Costeña tras ser cuestionada por las letras de si música. Foto | Canal RCN.

Nuevamente Cindy Ávila, mejor conocida como La Toxi Costeña, causó revuelo en las redes sociales tras despacharse contundentemente en contra de una seguidora que le hizo particular pregunta relacionada con el ejemplo que le da a sus hijos.

¿Qué respondió La Toxi Costeña tras ser duramente cuestionada por una seguidora?

En medio de la famosa dinámica de preguntas y respuestas, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia se mostró a responder sin filtro todo tipo de curiosidades por parte de los internautas, quienes no dudaron en interrogarla sobre asuntos de su vida personal, puntualmente sobre sus hijos.

"¿No te da pena con tus hijos que escuchen esas canciones más vulgares?", escribió un usuario. Frente a la polémica pregunta, La Toxi Costeña respondió sin titubeos dejando claro en primer lugar que esto no es motivo de vergüenza, y en segundo, que, contrario a lo que las personas creen, ella se ha encargado de formar a sus hijos desde el respeto.

"Solo me conocen un marido, un marido en toda mi vida, por otra parte le escuchan música vulg4r a Tokischa, a Anuel, a Bad Bunny, a los traperos, a Yailín, a todo el mundo, entones por qué no van a escuchar la de la mamá", fueron las palabras de la cantante costeña.

¿Cuál fue la polémica pregunta que La Toxi Costeña recibió de un seguidor sobre sus hijos?

Pero la respuesta no quedó allí, pues, segundos más tarde, la exparticipante de la segunda temporada del reality de convivencia del Canal RCN continuó defendiéndose y afirmando que, gracias a esa música tildada como "vulg4r" y las regalías que le generan y sus shows, es que mantiene la casa, hace mercado, paga los colegios, los viste, y demás gastos del día a día.

La Toxi Costeña en La casa de los famosos Colombia 2025.
La Toxi Costeña se despachó contra sus críticos. Foto | Canal RCN.

Así mismo, La Toxi aseguró que hay cosas que van mucho más allá de una simple canción vulg4r, por lo que no perdió la oportunidad para decirle lo siguiente a la internauta: "edúcate amiga".

La Toxi Costeña en La casa de los famosos Colombia 2025.
La contundente respuesta de La Toxi tras ser cuestionada por la letra de sus canciones. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo La Toxi Costeña tras ser cuestionada sobre el ejemplo que le da a sus hijos?

Finalmente, la intérprete de 'Macta Llega' aprovechó para hacer mención de cómo ha educado a sus dos hijos, haciendo énfasis que les da su amor, es respetuosa, son temerosos de Dios, por lo que ella no tiene ningún motivo para avergonzarse.

