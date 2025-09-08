Caterin Escobar lanzó pulla tras salida de Yepes de MasterChef: "Tú sí hiciste changua"

El exfutbolista Mario Alberto Yepes se despidió de la cocina de MasterChef Celebrity en la noche del 8 de agosto tras perder reto de eliminación y su salida provocó múltiples reacciones en sus compañeros.

¿Cómo reaccionó Caterin Escobar a la eliminación de Mario Yepes de MasterChef Celebrity?

Una de las participantes que quedó en shock con la salida de Mario Yepes fue la actriz Caterin Escobar, con quien el futbolista logró consolidar una gran amistad dentro de la competencia.

Las cámaras captaron la reacción de Caterin Escobar cuando Jorge Rausch anunció que el eliminado de la noche había sido Mario Yepes, quien estaba junto a Raúl Ocampo y Michelle Rouillard esperando el veredicto de los jurados.

Caterin expresó que se sentía sorprendida por la decisión del jurado ya que para ella el exfutbolista sí había cumplido con lo que exigía el reto, hacer una changua, en comparación con su compañera Michelle.

Me sorprende un poco. Yo pensé que iba a ser Michi porque Michi no hizo ninguna changua.

Caterin Escobar reaccionó a la salida de Mario Alberto Yepes de MasterChef. (Fotos Canal RCN)

¿Cuál fue el mensaje de Caterin Escobar en redes que asocian con Michelle Rouillard?

Tras el final del capítulo de MasterChef Celebrity que dejó a Mario Alberto Yepes como el sexto eliminado de la temporada actual, la actriz Caterin Escobar le dedicó un mensaje en sus historias de Instagram.

La actriz compartió una foto que se tomaron durante la competencia en la que lucen sonrientes frente a la cámara y junto a la imagen Caterin le expresó su admiración y cariño a Yepes.

Eres el mejor Mario Yepes, y tú sí hiciste changua.

Sin embargo, más allá del mensaje de cariño, la indirecta que dejó Caterin al final de su mensaje ha generado revuelo en redes en donde muchos han asociado su mensaje como una pulla a Michelle tras su plato en el reto de eliminación.

¿Cómo reaccionó Michelle Rouillard a la salida de Mario Yepes de MasterChef Celebrity?

Michelle Rouillard tras conocer el veredicto de Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Belén Alonso se mostró sorprendida y tras subir al balcón expresó que tenía sentimientos encontrados por la salida de Yepes.

No puedo decir que me alegra que Mario se vaya, pero me da alegría quedarme.

Tras el capítulo, Michelle también compartió un mensaje en redes sociales en donde respondió a algunos internautas que no quedaron satisfechos con la decisión del jurado de elegir su plato sobre el de Yepes.

Aquí quienes deciden son los chefs. Y por alguna razón, mi changua (y la de Raúl) la vieron mejor que la de Yepes. Así son las cosas en MasterChef.

Michelle dejó claro que ella hizo su preparación y el jurado decidió, con eso quiso poner fin a la polémica que se armó en redes.

