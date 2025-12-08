Jennifer López enfrenta un inesperado incidente con un insecto durante su concierto | VIDEO

En la última parada de su gira Up All Night: Live in 2025, Jennifer López vivió un momento tan inesperado como viral.

Mientras ofrecía un show en Almaty, Kazajistán, la cantante fue interrumpida por un enorme insecto que decidió trepar por su vestido en plena interpretación.

¿Qué le pasó a Jennifer López?

La artista estaba interpretando una de sus baladas cuando un grillo de gran tamaño comenzó a subir por su torso hasta llegar a su cuello.

La reacción del público fue inmediata: muchos asistentes comenzaron a gritar para advertirle de lo que estaba sucediendo, mientras ella, consciente de las miradas, sonreía hacia la multitud.

Jennifer López siguió con naturalidad el concierto después del incidente. (Foto Theo Wargo / AFP)

El incidente ocurrió la noche del 10 de agosto, durante el cierre de su gira internacional, en un concierto que incluía tanto sus grandes clásicos como On The Floor, Ain’t Your Mama y Let’s Get Loud, así como temas recientes y estrenos en vivo como Wreckage of You.

¿Cómo reaccionó Jennifer López con el incidente?

Lejos de interrumpir su show, Jennifer Lopez mantuvo la calma y mostró su característico profesionalismo.

Con una sonrisa, tomó al insecto con una mano y lo lanzó a un lado del escenario, bromeando después:

“Me estaba haciendo cosquillas”., dijo la artista entre risas.

Su reacción ha sido aplaudida en redes sociales, donde muchos destacaron la naturalidad con la que manejó la situación, convirtiendo el incidente en uno de los momentos más comentados de la noche.

¿Cuáles han sido otros incidentes que ha sufrido Jennifer López en el escenario?

Este no es el primer imprevisto que Jennifer Lopez enfrenta durante una presentación.

En una ocasión anterior, mientras recibía una serenata de cumpleaños por parte de sus compañeros de gira y el público, la cantante sufrió un percance con su vestuario.

Su falda brillante se deslizó inesperadamente y cayó al suelo, dejándola en ropa int3rior frente a los asistentes.

Lejos de incomodarse, la artista reaccionó con naturalidad, riendo de la situación y continuando el momento con la misma energía que la caracteriza, lo que le valió aplausos y muestras de admiración por parte de sus fans.

¿Cómo fue la gira de la artista Jennifer López?

El show en Almaty, Kazajistán, marcó el cierre de Up All Night: Live in 2025, una gira que llevó a Jennifer Lopez por distintos países durante poco más de un mes.

Iniciada el 8 de julio en Pontevedra, España, la serie de presentaciones combinó un despliegue visual deslumbrante, coreografías perfectamente sincronizadas y un repertorio que abarcó desde sus éxitos más emblemáticos, hasta composiciones recientes y estrenos en vivo.

Durante meses, Jennifer López se encontró de gira. (Foto Valerie Macon / AFP)

En Almaty, la artista se presentó envuelta en vestuarios brillantes y acompañada por un grupo de bailarines que potenciaron la energía del espectáculo, reafirmando su capacidad para conquistar escenarios internacionales incluso después de más de dos décadas de carrera.