Westcol causa furor en redes tras ser comparado con Maluma | FOTOS

A través de redes sociales se ha viralizado un meme donde ha generado múltiples reacciones entre los internautas. Se trata nada más ni nada menos de la comparación de Westcol con el cantante Maluma.

Artículos relacionados Viral Pareja de influencers es impactada por un carro mientras grababa un video

¿Por qué comparan a Westcol cambio de look?

Recientemente, el streamer Westcol contó la noticia a todos sus seguidores de su repentino cambio de look. Todo empezó porque tenía un reto de boxeo con el mexicano Mario Bautista en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México.

Durante su participación, Westcol no logró vencer a su contrincante por lo que el mexicano se llevó la victoria. Es por ello, que la persona que perdiera debía raparse y asumir su cargo.

Tras ese momento, el influencer compartió a través de su cuenta de X su nuevo cambio de look.

"Cómo me veo muchachos", escribió en la descripción de la publicación"

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida actriz confiesa infidelidad y anuncia separación de su esposo: “Fue un desliz”

¿Por qué comparan a Westcol con Maluma?

Tras revelar su nuevo cambio de look, el streamer generó gran revuelo en redes sociales, pues varios internautas no dudaron en compararlo con el cantante Maluma.

Sin embargo, algunos seguidores expresaron su inconformidad y criticaron dicha comparación.

"Que falta de respeto con Maluma, a lo bien"; "Ni volviendo a nacer ese man le llega los talones a Maluma"; "Respeten a Juan Luis"

Esta fue la comparación entre Maluma y Westcol | Foto AFP/ John Nacion

Artículos relacionados Maluma Maluma toma medidas tras regañar a fan que llevó a bebé de 1 año a su concierto

¿Cuáles fueron las lesiones que sufrió Westcol?

Durante su presentación de boxeo, el streamer sufrió una lesión en uno de sus hombros, por lo que tuvo que ir de urgencias.

Por el momento, Westcol sigue recuperándose y entreteniendo a millones se seguidores. De igual manera, está trabajando en próximo evento de boxeo que se llevará a cabo el 18 de octubre en el Coliseo Live en Bogotá.

Recordemos que allí estarán compitiendo influenciadoras muy reconocidas en Colombia como Andrea Valdiri, Karina García y Yina Calderón.