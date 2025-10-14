Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Koral Costa opinó sobre la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri y sorprendió con su respuesta

Koral Costa no dudó en expresar su opinión sobre el tema y revelar quién cree que ganará el enfrentamiento.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Yina Calderón, Koral Costa y Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025.
Koral Costa opinó sobre el enfrentamiento de Yina y Andrea. Foto | Canal RCN.

A pocos días de llevarse a cabo el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, varias figuras del entretenimiento han dado su opinión frente al tema y, como muchos, se han mostrado expectantes por saber quién resultará ganadora.

Artículos relacionados

 

¿Qué dijo Koral Costa sobre el enfrentamiento de Yina Calderón y Andrea Valdiri?

Recientemente, una de las voces que se unió para hablar sobre el encuentro, fue Koral Costa, quien a través de su cuenta de Instagram hizo la famosa dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que fue clara al decir qué piensa sobre ambas influenciadoras.

Artículos relacionados

“En una competencia no se puede subestimar a nadie, muchos dicen que va a ganar a Andrea, porque Andrea es más alta, porque Andrea es una mujer acostumbrada a entrenar, que debe p3gar duro, y que Yina es más bajita, y que no se está preparando”, fueron las palabras de Costa por medio de sus historias.

Artículos relacionados

De acuerdo con la reconocida actriz, quienes creen que la ganadora de la pel3a será Andrea, recordó que no se debe subestimar a nadie, pues hasta el momento se desconoce cuál es la estrategia que están preparando las dos competidoras días previo a cumplirse con en el enfrentamiento en el ring.

Koral Costa junto a Omar Murillo en Buen día Colombia.
Esto dijo Koral Costa sobre el enfrentamiento de Yina y Andrea. Foto | Buen día Colombia.

¿Cuál fue la respuesta de Karol Costa tras ser interrogada por la p3lea de Yina Calderón y Andrea Valdiri?

Además de insistir en que hasta el momento no se sabe qué pasará, la también creadora de contenido no dudó en declarar lo siguiente:

“Aquí no se puede subestimar a nadie porque la vida te da sorpresas, uno nunca sabe, que gane la que tenga que ganar, porque en el ring es en donde se va a saber quién tiene la fuerza”, señaló.

¿Cuándo será el enfrentamiento de Yina Calderón y Andrea Valdiri?

Cabe señalar que que la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri está programada para el próximo sábado 18 de octubre de 2025 en el Coliseo MedPlus de Bogotá, como parte del evento Stream Fighters 4, que es organizado por WestCol.

Yina Calderón y Andrea Valdiri en La casa de los famosos Colombia 2025.
Koral Costa dio su opinión sobre el enfrentamiento de Yina Calderón y Andrea Valdiri. Foto | Canal RCN.

Allí, también se enfrentarán la influenciadora colombiana, Karina García, contra la mexicana Karely Ruiz, encuentro deportivo que también ha dado de qué hablar entre los seguidores de ambas creadoras de contenido.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

El abuelo de Yina Calderón habló del enfrentamiento con Andrea Valdiri Yina Calderón

El abuelo de Yina Calderón habló del enfrentamiento con Andrea Valdiri: “No está entrenada”

El abuelo de Yina Calderón sorprendió con sus declaraciones sobre el encuentro que tendrá su nieta contra Andrea Valdiri.

Karina García posa a la cámara durante su visita al Canal RCN. Karina García

Karina García rompió el silencio sobre su pasado en las páginas azules: "no me siento orgullosa"

En medio de una entrevista, Karina García respondió sin tapujos a este tema por el que la señalan y la juzgan frecuentemente.

Dominica Duque desempolvó fotos de su paso en MasterChef Dominica Duque

Dominica Duque desempolvó fotos de su paso en MasterChef: “Risas y lágrimas que aún me acompañan”

La presentadora Dominica Duque compartió emotivas fotografías de su paso en la cocina de MasterChef Celebrity.

Lo más superlike

Belinda denunció a Lupillo Rivera ante la Fiscalía Belinda

Belinda denunció a Lupillo Rivera ante la Fiscalía: esto fue lo que ordenaron las autoridades

Belinda denunció a su ex, Lupillo Rivera, ante la Fiscalía de Ciudad de México por hechos que afectaron su vida privada.

Daddy Yankee logra fallo a su favor en caso por uso de sus marcas con su exesposa Daddy Yankee

Daddy Yankee asegura el control legal de su nombre artístico tras disputa con su exesposa

Colombia Vs. Canadá: así quedaría el partido amistoso según la IA Talento nacional

Colombia Vs. Canadá: así quedaría el partido amistoso según la IA

Karen Sevillano Karen Sevillano

Karen Sevillano destapó lo más denso que vivió cuando estuvo en La casa de los famosos Colombia

Tatuajes en los dientes Salud

Riesgos de tatuarse los dientes, la nueva tendencia de jóvenes en China