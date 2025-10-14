Koral Costa opinó sobre la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri y sorprendió con su respuesta

A pocos días de llevarse a cabo el enfrentamiento entre Yina Calderón y Andrea Valdiri, varias figuras del entretenimiento han dado su opinión frente al tema y, como muchos, se han mostrado expectantes por saber quién resultará ganadora.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri reveló la millonaria multa en caso de no participar en Stream Fighters 4

¿Qué dijo Koral Costa sobre el enfrentamiento de Yina Calderón y Andrea Valdiri?

Recientemente, una de las voces que se unió para hablar sobre el encuentro, fue Koral Costa, quien a través de su cuenta de Instagram hizo la famosa dinámica de preguntas y respuestas, espacio en el que fue clara al decir qué piensa sobre ambas influenciadoras.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida pareja del medio artístico dio por terminada su relación, “no quiero más especulaciones”

“En una competencia no se puede subestimar a nadie, muchos dicen que va a ganar a Andrea, porque Andrea es más alta, porque Andrea es una mujer acostumbrada a entrenar, que debe p3gar duro, y que Yina es más bajita, y que no se está preparando”, fueron las palabras de Costa por medio de sus historias.

Artículos relacionados Johanna Fadul Johanna Fadul rompió en llanto tras lamentable pérdida de mascota

De acuerdo con la reconocida actriz, quienes creen que la ganadora de la pel3a será Andrea, recordó que no se debe subestimar a nadie, pues hasta el momento se desconoce cuál es la estrategia que están preparando las dos competidoras días previo a cumplirse con en el enfrentamiento en el ring.

Esto dijo Koral Costa sobre el enfrentamiento de Yina y Andrea. Foto | Buen día Colombia.

¿Cuál fue la respuesta de Karol Costa tras ser interrogada por la p3lea de Yina Calderón y Andrea Valdiri?

Además de insistir en que hasta el momento no se sabe qué pasará, la también creadora de contenido no dudó en declarar lo siguiente:

“Aquí no se puede subestimar a nadie porque la vida te da sorpresas, uno nunca sabe, que gane la que tenga que ganar, porque en el ring es en donde se va a saber quién tiene la fuerza”, señaló.

¿Cuándo será el enfrentamiento de Yina Calderón y Andrea Valdiri?

Cabe señalar que que la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri está programada para el próximo sábado 18 de octubre de 2025 en el Coliseo MedPlus de Bogotá, como parte del evento Stream Fighters 4, que es organizado por WestCol.

Koral Costa dio su opinión sobre el enfrentamiento de Yina Calderón y Andrea Valdiri. Foto | Canal RCN.

Allí, también se enfrentarán la influenciadora colombiana, Karina García, contra la mexicana Karely Ruiz, encuentro deportivo que también ha dado de qué hablar entre los seguidores de ambas creadoras de contenido.