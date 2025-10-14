Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karina García habló por primera vez sobre Mariana Zapata e hizo revelación: "Fuimos mejores amigas"

Karina García rompió el silencio de lo que pasó con Mariana Zapata y le mandó mensaje a la influenciadora en plena entrevista.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Karina García habló sobre Mariana Zapata
Karina García respondió si volvería a ser amiga de Mariana Zapata. (Fotos Canal RCN)

Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, se ha vuelto tendencia en las últimas horas luego que salieran a la luz unas declaraciones suyas.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Karina García sobre su problema con Mariana Zapata?

Karina García fue indagada sobre varias personalidad recientemente en medio de una dinámica en una entrevista en vivo en una emisora radial.

A la modelo antioqueña le iban colocando fotos de diferentes personalidades en una bolsa de boxeo, para que ella diera su impresión sobre cada uno y decidiera si lo golpeab* o no.

En medio de esta dinámica salió una foto de la influenciadora Mariana Zapata, con quien la modelo antioqueña tuvo diferencias años atrás.

Karina García habló por primera vez sobre qué fue lo que pasó con la influenciadora y si hay la posibilidad de volverse a hablar.

Fuimos mejores amigas por muchos años, fue alguien que quise muchísimo.

Karina García y Mariana Zapata
Karina García se sinceró sobre Mariana Zapata. (Foto de Buen día Colombia y Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Karina García y Mariana Zapata se dejaron de hablar por el cantante Blessd?

Karina García reveló que Mariana Zapata fue su mejor amiga durante varios años y que fue una persona a la que quiso mucho.

En su momento, Karina había contado que al parecer cuando ella empezó a salir con el reguetonero Blessd se había empezado a deteriorar su amistad.

Asimismo, reveló que en la actualidad ya no se estaban hablando y que a pesar de eso, le deseaba lo mejor en sus proyectos personales y laborales.

Ya no nos hablamos, pero le deseo lo mejor. Yo le diría que la buena y que la próxima valore una mejor amiga.

Eso sí, Karina García no dudó en mandarle una indirecta a su ex amiga, asegurando que lo único que tenía por decirle era que aprendiera a valorar a las personas que estaban en su vida de manera desinteresada.

 

 

 

Artículos relacionados

Karina García rompió el silencio sobre Yina Calderón: ¿Qué dijo?

En esta dinámica a Karina García también le indagaron por Yina Calderón, con quien la paisa tuvo diferencias en La casa de los famosos Colombia.

La antioqueña al ver la foto de Yina no dudó en expresar: "¿Por qué me ponen en estas?", sin embargo, decidió sincerarse sobre la influenciadora, asegurando que le había hecho daño.

La verdad yo en contra de Yina no tengo nada, ella sabe que una amiga como yo no creo que la encuentre. Me hizo demasiado daño.

Karina García tras estas declaraciones se sinceró en sus redes sociales asegurando que en varios medios le había pasado que la ponían contra las cuerdas, algo que ella había aprendido a manejar.

Karina García, Yina Calderón
Karina García se sinceró sobre Yina Calderón. (Foto del Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón responde a Andrea Valdiri por "burlarse" de su hermana

Yina Calderón rompió el silencio tras los comentarios de Andrea Valdiri hacia su hermana Juliana y dejó clara su postura antes del evento.

Drew Struzan falleció Talento internacional

¡Luto en Hollywood! Falleció Drew Struzan, famoso artista que marcó la historia del cine

Drew Struzan venía luchando contra fuerte enfermedad degenerativa en los últimos años: fue parte fundamental de Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, entre otras.

Andrea Valdiri en el after de La casa de los famosos Colombia 2025. Andrea Valdiri

Andrea Valdiri respondió a Yina Calderón en un live y sorprendió con sus declaraciones

A pocos días del Stream Fighters 4, Andrea Valdiri rompe el silencio y lanza fuertes declaraciones sobre Yina Calderón en una transmisión en vivo.

Lo más superlike

Megaland confirma su Line Up Talento nacional

Estos son los artistas confirmados para el Megaland Music Fest 2025 en El Campín de Bogotá

El festival reveló su cartel oficial con una mezcla diversa de géneros, sonidos latinos y talento internacional.

Cazzu habla sobre Nodal como padre. Cazzu

Cazzu lanza dura confesión sobre Nodal como papá al llegar a México: "Se comunicó con el abogado"

Colombia Vs. Canadá: así quedaría el partido amistoso según la IA Talento nacional

Colombia Vs. Canadá: así quedaría el partido amistoso según la IA

Karen Sevillano Karen Sevillano

Karen Sevillano destapó lo más denso que vivió cuando estuvo en La casa de los famosos Colombia

Tatuajes en los dientes Salud

Riesgos de tatuarse los dientes, la nueva tendencia de jóvenes en China