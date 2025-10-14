Karina García habló por primera vez sobre Mariana Zapata e hizo revelación: "Fuimos mejores amigas"

Karina García, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, se ha vuelto tendencia en las últimas horas luego que salieran a la luz unas declaraciones suyas.

¿Qué dijo Karina García sobre su problema con Mariana Zapata?

Karina García fue indagada sobre varias personalidad recientemente en medio de una dinámica en una entrevista en vivo en una emisora radial.

A la modelo antioqueña le iban colocando fotos de diferentes personalidades en una bolsa de boxeo, para que ella diera su impresión sobre cada uno y decidiera si lo golpeab* o no.

En medio de esta dinámica salió una foto de la influenciadora Mariana Zapata, con quien la modelo antioqueña tuvo diferencias años atrás.

Karina García habló por primera vez sobre qué fue lo que pasó con la influenciadora y si hay la posibilidad de volverse a hablar.

Fuimos mejores amigas por muchos años, fue alguien que quise muchísimo.

Karina García se sinceró sobre Mariana Zapata. (Foto de Buen día Colombia y Canal RCN)

¿Karina García y Mariana Zapata se dejaron de hablar por el cantante Blessd?

Karina García reveló que Mariana Zapata fue su mejor amiga durante varios años y que fue una persona a la que quiso mucho.

En su momento, Karina había contado que al parecer cuando ella empezó a salir con el reguetonero Blessd se había empezado a deteriorar su amistad.

Asimismo, reveló que en la actualidad ya no se estaban hablando y que a pesar de eso, le deseaba lo mejor en sus proyectos personales y laborales.

Ya no nos hablamos, pero le deseo lo mejor. Yo le diría que la buena y que la próxima valore una mejor amiga.

Eso sí, Karina García no dudó en mandarle una indirecta a su ex amiga, asegurando que lo único que tenía por decirle era que aprendiera a valorar a las personas que estaban en su vida de manera desinteresada.

Karina García rompió el silencio sobre Yina Calderón: ¿Qué dijo?

En esta dinámica a Karina García también le indagaron por Yina Calderón, con quien la paisa tuvo diferencias en La casa de los famosos Colombia.

La antioqueña al ver la foto de Yina no dudó en expresar: "¿Por qué me ponen en estas?", sin embargo, decidió sincerarse sobre la influenciadora, asegurando que le había hecho daño.

La verdad yo en contra de Yina no tengo nada, ella sabe que una amiga como yo no creo que la encuentre. Me hizo demasiado daño.

Karina García tras estas declaraciones se sinceró en sus redes sociales asegurando que en varios medios le había pasado que la ponían contra las cuerdas, algo que ella había aprendido a manejar.