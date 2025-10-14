Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Colombia Vs. Canadá: así quedaría el partido amistoso según la IA

La Inteligencia Artificial sorprendió con su predicción para el partido amistoso de la Selección Colombia VS. Canadá.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Este es el marcador que arroja la IA tras el próximo partido de Colombia Vs. Canadá. | AFP: Omar Vega. Michael Owens

En los últimos meses, miles de hinchas amantes del fútbol se han sorprendido con los resultados que ha tenido la Selección Colombia tras el gran desempeño que han demostrado en la cancha, en especial por golear a México 4-0 en Texas, Estados Unidos.

Sin duda, el trabajo que ha llevado a cabo el director técnico Néstor Lorenzo se ha visto reflejado en los diferentes torneos. Por esta razón, los colombianos se encuentran ante la expectativa del próximo torneo de la tricolor ante la Selección de Canadá este 14 de octubre a las 7:30 p.m.

¿Cuánto quedará el marcador de Colombia Vs. Canadá según la Inteligencia Artificial?

¿Qué marcador arroja la IA sobre el partido de Colombia Vs. Canadá? | AFP: Omar Vega

Es clave mencionar que la tricolor está dispuesta a demostrar todo su desempeño en el Mundial tripartito del 2026, el cual se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Por esta razón, la Inteligencia Artificial ha arrojado varios análisis sobre el partido de la Selección Colombia y Canadá, el cual se llevará a cabo en el Red Bull Arena, en Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos.

Según ha compartido la Inteligencia Artificial, también conocida como IA, se estima que la tricolor llegará al duelo frente a Canadá con mayor confianza tras su reciente goleada contra México. Además, entre los resultados que más predice está el 2-1 a favor de Colombia, demostrando el gran trabajo que han realizado en los últimos meses.

Otro de los pronósticos que apunta la IA es que la Selección Colombia ganaría 3-1, destacando una importante participación por parte de los extremos y la solidez del medio campo a lo largo del partido.

Cabe destacar que la Selección de Canadá perdió con Australia 1-0. Así que el equipo llegará con varias emociones encontradas, demostrando la confianza que deberán tener para enfrentarse a la tricolor tras su reciente goleada a México.

¿Dónde y cuándo ver el partido de Colombia VS. Canadá?

¿En dónde se puede ver el partido de Colombia Vs. Canadá? | AFP: Omar Vega

Este 14 de octubre se llevará a cabo uno de los partidos más esperados por los fanáticos del fútbol, el cual servirá para la preparación que busca la Selección Colombia de cara al Mundial 2026.

La tricolor enfrentará a Canadá en el Red Bull Arena de Nueva Jersey. Se espera que el entrenador Néstor Lorenzo tenga una buena formación con respecto a su equipo para que la selección mantenga un buen desempeño en el ranking.

No te pierdas el partido amistoso de la Selección Colombia VS. Canadá a través de la pantalla del Canal RCN o, también, desde la APP del Canal RCN en el horario de las 7:30 p.m.

