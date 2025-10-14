Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Norma Nivia y Mateo Varela derriten corazones con foto familiar: ¿un nuevo integrante en su hogar?

Norma Nivia y Mateo Varela subieron una amorosa imagen y presentaron en redes a un nuevo integrante de su familia.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Nuevo integrante en el hogar de Norma y Mateo.
Norma y Mateo enternecen las redes al mostrar a su nueva mascota. (Foto Canal RCN)

Norma Nivia, actriz colombiana y exparticipante de La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada, sigue compartiendo en redes sociales los momentos especiales de su vida junto a Mateo Varela.

Norma Nivia y Mateo Varela le dan la bienvenida al nuevo integrante de la familia.
Norma Nivia y Mateo Varela enternecen las redes sociales con una foto junto a su gato (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

Desde que terminó La casa de los famosos Colombia, su vínculo con el modelo y actor se ha fortalecido, y hoy ambos atraviesan una nueva etapa juntos.

¿Quién es el nuevo integrante de la familia de Norma Nivia y Mateo Varela?

Norma reposteó en sus historias de Instagram una imagen que enterneció a sus seguidores. En la foto, se le ve junto a Mateo y un pequeño gato amarillo.

El felino de pelaje amarillo con manchas blancas y negras se ha convertido en el nuevo integrante del hogar que comparten los modelos. Aunque no se han compartido más detalles sobre el felino, su presencia en la fotografía sugiere que ya es parte esencial del nuevo apartamento en el que Norma y Mateo están viviendo.

¿Cómo ha evolucionado la relación entre Norma y Mateo desde el reality?

Desde su salida de La casa de los famosos Colombia, Norma ha retomado sus redes sociales con más fuerza. La relación entre ambos se consolidó fuera del reality, y según sus declaraciones, ambos están muy enamorados.

Mateo, por su parte, ha demostrado afecto constante hacia Norma, incluso durante su permanencia en la competencia.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Norma Nivia y Mateo Varela ante la publicación?

Las reacciones del público no se hicieron esperar. Los seguidores de Norma y Mateo destacaron lo tierna que se ve la pareja junto al gato, mientras otros expresaron su alegría al verlos felices y unidos fuera de un entorno competitivo.

Norma continúa enfocada en sus proyectos personales y profesionales, mientras mantiene una conexión más frecuente con su comunidad digital.

Artículos relacionados

Entre tanto, Mateo, ha demostrado ser un apoyo constante, y juntos han logrado construir una relación que empezó en un contexto televisivo y que hoy se desarrolla con naturalidad y afecto en la vida real.

Con este nuevo comienzo, Norma y Mateo siguen escribiendo su historia, ahora acompañados por un pequeño gato que, sin duda, ya es parte fundamental de la familia.

Norma Nivia y Mateo muestran a su mascota.
Norma Nivia y Mateo Varela presumen al nuevo integrante de la familia. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón responde a Andrea Valdiri por "burlarse" de su hermana

Yina Calderón rompió el silencio tras los comentarios de Andrea Valdiri hacia su hermana Juliana y dejó clara su postura antes del evento.

Drew Struzan falleció Talento internacional

¡Luto en Hollywood! Falleció Drew Struzan, famoso artista que marcó la historia del cine

Drew Struzan venía luchando contra fuerte enfermedad degenerativa en los últimos años: fue parte fundamental de Star Wars, Harry Potter, Indiana Jones, entre otras.

Andrea Valdiri en el after de La casa de los famosos Colombia 2025. Andrea Valdiri

Andrea Valdiri respondió a Yina Calderón en un live y sorprendió con sus declaraciones

A pocos días del Stream Fighters 4, Andrea Valdiri rompe el silencio y lanza fuertes declaraciones sobre Yina Calderón en una transmisión en vivo.

Lo más superlike

Megaland confirma su Line Up Talento nacional

Estos son los artistas confirmados para el Megaland Music Fest 2025 en El Campín de Bogotá

El festival reveló su cartel oficial con una mezcla diversa de géneros, sonidos latinos y talento internacional.

Cazzu habla sobre Nodal como padre. Cazzu

Cazzu lanza dura confesión sobre Nodal como papá al llegar a México: "Se comunicó con el abogado"

Colombia Vs. Canadá: así quedaría el partido amistoso según la IA Talento nacional

Colombia Vs. Canadá: así quedaría el partido amistoso según la IA

Karen Sevillano Karen Sevillano

Karen Sevillano destapó lo más denso que vivió cuando estuvo en La casa de los famosos Colombia

Tatuajes en los dientes Salud

Riesgos de tatuarse los dientes, la nueva tendencia de jóvenes en China