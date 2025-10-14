Norma Nivia y Mateo Varela derriten corazones con foto familiar: ¿un nuevo integrante en su hogar?

Norma Nivia, actriz colombiana y exparticipante de La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada, sigue compartiendo en redes sociales los momentos especiales de su vida junto a Mateo Varela.

Norma Nivia y Mateo Varela enternecen las redes sociales con una foto junto a su gato (Foto Canal RCN)

Desde que terminó La casa de los famosos Colombia, su vínculo con el modelo y actor se ha fortalecido, y hoy ambos atraviesan una nueva etapa juntos.

¿Quién es el nuevo integrante de la familia de Norma Nivia y Mateo Varela?

Norma reposteó en sus historias de Instagram una imagen que enterneció a sus seguidores. En la foto, se le ve junto a Mateo y un pequeño gato amarillo.

El felino de pelaje amarillo con manchas blancas y negras se ha convertido en el nuevo integrante del hogar que comparten los modelos. Aunque no se han compartido más detalles sobre el felino, su presencia en la fotografía sugiere que ya es parte esencial del nuevo apartamento en el que Norma y Mateo están viviendo.

¿Cómo ha evolucionado la relación entre Norma y Mateo desde el reality?

Desde su salida de La casa de los famosos Colombia, Norma ha retomado sus redes sociales con más fuerza. La relación entre ambos se consolidó fuera del reality, y según sus declaraciones, ambos están muy enamorados.

Mateo, por su parte, ha demostrado afecto constante hacia Norma, incluso durante su permanencia en la competencia.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Norma Nivia y Mateo Varela ante la publicación?

Las reacciones del público no se hicieron esperar. Los seguidores de Norma y Mateo destacaron lo tierna que se ve la pareja junto al gato, mientras otros expresaron su alegría al verlos felices y unidos fuera de un entorno competitivo.

Norma continúa enfocada en sus proyectos personales y profesionales, mientras mantiene una conexión más frecuente con su comunidad digital.

Entre tanto, Mateo, ha demostrado ser un apoyo constante, y juntos han logrado construir una relación que empezó en un contexto televisivo y que hoy se desarrolla con naturalidad y afecto en la vida real.

Con este nuevo comienzo, Norma y Mateo siguen escribiendo su historia, ahora acompañados por un pequeño gato que, sin duda, ya es parte fundamental de la familia.