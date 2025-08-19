Pareja de influencers es impactada por un carro mientras grababa un video

Lo que parecía un día normal de grabaciones para una pareja de influencers terminó en un fuerte susto que por poco se convierte en una tragedia.

¿Qué le pasó a la pareja de influencer que se encontraban grabando un video?

La creadora de contenido Nina Unrated y Patrick Blackwood se encontraban en un restaurante de Texas, Estados Unidos, grabando unos videos mientras degustaban su comida.

De repente, un SUV perdió el control y se estrelló contra el vidrio y la mesa en la que estaban sentados.

El impacto quedó registrado en video: justo en el momento en que la pareja daba un bocado, el vehículo atravesó la pared de vidrio, lanzando esquirlas por todas partes y golpeándolos con fuerza.

En las imágenes se observa cómo ambos se levantan rápidamente del lugar tras el choque, mientras empleados y clientes del restaurante reaccionan con impresión y shock ante el suceso.

¿Cómo están los influencer tras el accidente?

Horas después, Nina Unrated compartió la experiencia en sus redes sociales, publicando un video y una serie de fotografías que muestran los estragos del accidente.

La influencer reveló los cortes y moretones que sufrió, así como su paso por el hospital para recibir atención médica. Pese a lo ocurrido, aseguró sentirse afortunada de seguir con vida.

“Esta experiencia me mostró lo que verdaderamente importa; la vida es muy corta para el rencor y la ira. Deja ir, perdona, vive el ahora y valora a quienes están alrededor tuyo.”, agregó la influencer.

Patrick Blackwood, por su parte, también resultó con algunas heridas leves, pero ambos se encuentran fuera de peligro y nadie más resultó herido.

Nina y Patrick sufrieron heridas leves y se encuentran fuera de peligro. (Foto FreePik)

¿Qué se sabe del conductor del accidente?

Según reportaron medios estadounidenses y el propietario del restaurante, una mujer conducía el SUV en el momento del accidente.

Aunque no resultó herida, aseguró que no entendía qué había sucedido con el vehículo, pues de un momento a otro perdió el control y terminó incrustado en la pared de vidrio del local.

Las autoridades locales iniciaron la investigación y descartaron que hubiera sustancias involucradas, concluyendo que se trató de un accidente extraño y fortuito.

La identidad de la conductora no ha sido revelada, pero se conoció que asumirá los gastos de reparación del restaurante y se comprometió a colaborar con las autoridades en el proceso.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales ante el suceso?

Tras confirmarse que Nina Unrated y Patrick Blackwood estaban fuera de peligro y que sus heridas no habían sido de gravedad, las redes sociales comenzaron a reaccionar masivamente al video del accidente.

Muchos usuarios tomaron la situación con humor, dejando comentarios como: “una explosión de sabores”, “la última cena” o incluso “necesito ese trípode inamovible para mi celular”, en referencia a que la cámara siguió grabando pese al fuerte impacto.

Otros seguidores mostraron empatía, enviándoles mensajes de apoyo, deseos de pronta recuperación y recordándoles lo afortunados que fueron de salir con vida.

Sin embargo, también surgieron comentarios de incredulidad de quienes aseguraban que todo se trataba de un montaje planeado.

Ante esas especulaciones, el dueño del restaurante salió al paso y aclaró que nada había sido preparado, asegurando que tanto él como los empleados y los clientes quedaron sorprendidos por el choque y que todo ocurrió de manera completamente inesperada.