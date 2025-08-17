Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El emotivo adiós de dos gatos a su compañero fallecido que conmovió a todo TikTok

Un video en TikTok mostró cómo dos gatos se despidieron de su compañero fallecido, generando millones de reacciones y un debate inesperado.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
La reacción de dos gatos al ver por última vez a su compañero conmovió a millones en redes.
Dos gatos despidiéndose de su compañero fallecido se volvieron virales en TikTok. Una escena que abrió un debate sobre el duelo animal. Foto Freepik

Las redes sociales suelen ser un espacio de videos divertidos y anécdotas cotidianas, pero de vez en cuando aparecen momentos que tocan fibras más profundas.

¿Cuál fue la publicación que generó debate en redes sobre el duelo en los animales?

Eso ocurrió con la publicación de una joven en TikTok, quien compartió la reacción de sus dos gatos tras la muerte de su compañero, un hecho que conmovió a millones de usuarios alrededor del mundo.

El video de Abatha no solo conmovió: inspiró a miles a compartir experiencias similares de duelo en sus mascotas.
Uno de los gatos decidió recostarse junto a Koka, como si quisiera acompañarlo en su descanso final. Foto Freepik

El 10 de agosto de 2025 falleció Koka, un gato blanco que vivía en el hogar junto a otros dos felinos, y la dueña, conocida en la plataforma como Abatha (@abatha0125), decidió darles la oportunidad a sus mascotas de enfrentar la pérdida de una forma natural.

Abatha colocó el cuerpo de Koka en una caja cubierta con una manta blanca y permitió que los otros dos gatos se acercaran por sí mismos, sin forzarlos.

¿Qué se podía ver en el video publicado por Abatha en sus redes sociales?

La escena, registrada en video, muestra cómo los felinos rodean la caja y olfatean el cuerpo de su hermano observándolo en silencio, uno de ellos incluso decidió recostarse al lado de Koka, como si quisiera acompañarlo en su descanso.

El otro se metió a la caja sorprendiendo a quienes vieron las imágenes, y generando una ola de comentarios en las redes sociales, pues, aunque para la joven dueña, se trató de un momento difícil pero necesario, algunos internautas lo calificaron como ‘extraño’ o ‘bizarro’.

Según Abatha, sus gatos compartían rutinas, juegos y espacios a diario, por lo que permitirles despedirse de Koka era una manera de ayudarlos a procesar la ausencia, de hecho, varios especialistas en comportamiento animal recomiendan que, en casos de pérdida dentro de un grupo, los demás integrantes tengan la oportunidad de reconocer lo ocurrido, ya que de lo contrario pueden desarrollar ansiedad o cambios de conducta al no comprender qué pasó con su compañero.

¿Cuál fue la reacción de los seguidores al ver el ritual de despedida de los gatos de Abatha?

La publicación rápidamente se viralizó y abrió un espacio de conversación inesperado en el que decenas de personas compartieron en los comentarios experiencias similares con sus mascotas.

Koka, el gato blanco, falleció el 10 de agosto de 2025, dejando un vacío en el hogar de Abatha.
La reacción de dos gatos al ver por última vez a su compañero conmovió a millones en redes. Foto Freepik

Estos testimonios reforzaron la idea de que los animales no solo crean lazos fuertes con los humanos, sino también entre ellos, en el caso de Koka no solo se mostró la sensibilidad de los gatos ante la pérdida, sino que también generó reflexiones más amplias sobre la manera en que los humanos podemos acompañar a nuestras mascotas en momentos de duelo.

