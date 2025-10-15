Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Murió el cantante D'Angelo tras luchar contra compleja enfermedad

Detalles del lamentable fallecimiento del cantante y compositor D'Angelo, ganador del Grammy.

Murio cantante D Angelo
Falleció el artista D'Angelo tras batallar contra enfermedad/Freepik

El cantante Michael Eugene Archer, conocido como D'Angelo, falleció a sus 51 años luego de batallar contra una fuerte enfermedad.

¿Qué se sabe de la muerte de D'ANgelo?

Su familia confirmó su lamentable deceso a través de un comunicado a varios medios internacionales, donde dieron a conocer a la dolorosa partida del artista.

“La estrella brillante de nuestra familia ha atenuado su luz para nosotros en esta vida (...) deja un legado de música extraordinariamente conmovedora”, se lee en el comunicado.

El artista batallando contra el cáncer, enfermedad que le ocasionó la muerte.

Según reveló People el artista estaba en un hospicio luego de haber estado por meses hospitalizado.

La familia no ofreció muchos detalles al respecto pidiendo la mayor privacidad en este momento tan difícil para ellos.

Tras conocerse su fallecimiento varios colegas y amigos reaccionaron públicamente lamentando su partida y dándole las condolencias a su familia.

Además, le dedicaron amorosas palabras al cantante destacando la gran labor que hizo en la música y el increíble legado que deja.

¿Quién era D'Angelo?

El cantante nació en Richmond, Virginia, en 1974 y desde muy pequeño mostró su amor por la música, tanto así que desde los tres años aprendió a tocar piano.

Desde allí comenzó a explorar su talento y a sus 18 años logró ganar la competencia amateur del Teatro Apollo de Harlem en tres ocasiones logrando que comenzara su carrera como compositor con EMI.

Posteriormente logró sus primeras nominaciones al Grammy tras el éxito de la canción "Lady", pero logró ganarse dos Grammy tras haber lanzado su álbum Voodoo, comenzando a ser una de las voces más influyentes del neo-soul.

Para el año 2005 anunció su retiro luego de varios problemas personales, pero en el año 2014 regresó lanzando su álbum Black Messiah, con el que logró conseguir otro Grammy.

El último trabajo musical que hizo fue en el año 2024 junto a Jay Z en el tema "I Want You Forever".

El artista será reconocido por su estilo espiritual y rítmico, además de ser una de los grandes representantes de la música afroamericana.

