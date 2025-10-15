Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Karen Sevillano habló sobre sus planes de convertirse en mamá y casarse

La influenciadora Karen Sevillano respondió si quiere tener hijos con su novio Neider García.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karen Sevillano sobre ser mamá
Karen Sevillano responde si quiere hijos/Canal RCN

La influenciadora Karen Sevillano reveló si con su novio Neider García planean tener hijos.

Artículos relacionados

¿Karen Sevillano quiere ser mamá?

La creadora de contenido estuvo en entrevista en el programa 'Qué hay pa' dañar'junto a Valentina Taguado y Johanna Velandia, donde fue interrogada sobre su relación con el creador de contenido.

Karen Sevillano sobre ser mamá

La caleña destaco que está en pleno idilio de amor, pues cada vez se siente más enamorada.

En cuanto a si tienen planes de ser papás, indicó que sí sueñan con tener una niña, pero es un plan a largo plazo, pues consideran que todavía deben enfocarse más en su trabajo.

"Nosotros queremos tener una hija, pero no significa que la queremos ya (...) cuando hablamos de eso también hablamos de matrimonio, solamente que lo hablamos como un futuro lejano porque tenemos otro tipo de prioridades y no nos vamos a gastar la plata ahorita en hijos ni matrimonio", expresó.

Artículos relacionados

Detalló que no quiere que esa hija con la que sueñan sea hija única, por lo que, quieren que sea más de una.

"Yo quiero tener con mi hija una crianza respetuosa, sin embargo tiene que ser consiente que se se pasa de la raya va a llevar un manacito", dijo.

Detalló que si la quieren criticar por eso no le interesa, pero aclaró que tratará de ser lo más paciente posible y será la mamá que pueda ser con las herramientas que tenga.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Karen Sevillano sobre sus planes de ser mamá y casarse?

Tras sus declaraciones al respecto, miles de internautas opinaron sobre el tema detallando lo felices que serían de verla en esa nueva faceta y se mostraron ansiosos de que sus planes no sean tan lejanos.

Karen Sevillano sobre casarse

Por ahora, la influenciadora Karen Sevillano sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales con sus divertidas publicaciones de humor y parte de su estilo de vida.

Asimismo, está trabajando en nuevos proyectos, con los que espera seguir cautivando a sus admiradores como seguir haciendo parte de La casa de los famosos Colombia, cuyas votaciones para la tercera temporada empezarán muy pronto.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura revela difícil situación de su abuela La Segura

La Segura conmovió a sus fans al hablar de la difícil situación de su abuela: “Me duele demasiado”

La Segura abrió su corazón al contar el difícil situación que vive su abuela en Cali y pidió apoyo para ella.

Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025. Melissa Gate

¿Melissa Gate estaría embarazada? La influencer despierta sospechas con reciente publicación

Melissa Gate compartió particular video en el que dejó claro su deseo de convertirse en mamá por segunda vez.

Margarita Rosa de Francisco habló de su gran amor y recordó su papel en 'Café con aroma de mujer' Talento nacional

Él es la pareja de Margarita Rosa De Francisco desde hace 15 años: esto se sabe de su relación

Margarita Rosa de Francisco rompió el silencio sobre la identidad de su gran amor y recordó su papel en ‘Café con aroma de mujer’.

Lo más superlike

Carolina Sabino MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino reaccionó a su ingreso al Top 10 de MasterChef Celebrity: "Llego aquí con amor"

Carolina Sabino ya está en el Top 10 de MasterChef Celebrity 2025, así que agradeció con fotos y mensaje.

¿Katy Perry tiene novio? Salieron a la luz fotos que confirmarían su romance Talento internacional

¿Katy Perry tiene novio? Salieron a la luz fotos que confirmarían su romance

Hueco en el piso Viral

Video viral: joven caminaba tranquilo y la tierra 'se lo tragó' vivo en Brasil

Melissa Gate le enseñó su icónica frase a Violeta Bergonzi Melissa Gate

Melissa Gate puso a Violeta Bergonzi a repetir su frase más viral: esto pasó

Cazzu habla sobre Nodal como padre. Cazzu

Cazzu lanza dura confesión sobre Nodal como papá al llegar a México: "Se comunicó con el abogado"