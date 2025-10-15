Karen Sevillano habló sobre sus planes de convertirse en mamá y casarse

La influenciadora Karen Sevillano reveló si con su novio Neider García planean tener hijos.

¿Karen Sevillano quiere ser mamá?

La creadora de contenido estuvo en entrevista en el programa 'Qué hay pa' dañar'junto a Valentina Taguado y Johanna Velandia, donde fue interrogada sobre su relación con el creador de contenido.

La caleña destaco que está en pleno idilio de amor, pues cada vez se siente más enamorada.

En cuanto a si tienen planes de ser papás, indicó que sí sueñan con tener una niña, pero es un plan a largo plazo, pues consideran que todavía deben enfocarse más en su trabajo.

"Nosotros queremos tener una hija, pero no significa que la queremos ya (...) cuando hablamos de eso también hablamos de matrimonio, solamente que lo hablamos como un futuro lejano porque tenemos otro tipo de prioridades y no nos vamos a gastar la plata ahorita en hijos ni matrimonio", expresó.

Detalló que no quiere que esa hija con la que sueñan sea hija única, por lo que, quieren que sea más de una.

"Yo quiero tener con mi hija una crianza respetuosa, sin embargo tiene que ser consiente que se se pasa de la raya va a llevar un manacito", dijo.

Detalló que si la quieren criticar por eso no le interesa, pero aclaró que tratará de ser lo más paciente posible y será la mamá que pueda ser con las herramientas que tenga.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos de Karen Sevillano sobre sus planes de ser mamá y casarse?

Tras sus declaraciones al respecto, miles de internautas opinaron sobre el tema detallando lo felices que serían de verla en esa nueva faceta y se mostraron ansiosos de que sus planes no sean tan lejanos.

Por ahora, la influenciadora Karen Sevillano sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales con sus divertidas publicaciones de humor y parte de su estilo de vida.

Asimismo, está trabajando en nuevos proyectos, con los que espera seguir cautivando a sus admiradores como seguir haciendo parte de La casa de los famosos Colombia, cuyas votaciones para la tercera temporada empezarán muy pronto.