¿Melissa Gate estaría embarazada? La influencer despierta sospechas con reciente publicación

M

elissa Puerta, mejor conocida como Melissa Gate, una vez más causó revuelo en redes sociales al compartir unos particulares videos que levantaron sospechas sobre un posible embarazo.

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia La emotiva dedicatoria de Alejandra Ávila a David Sanín tras su eliminación: "te adoro"

¿Por qué Melissa Gate levantó sospechas de un supuesto embarazo?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida influenciadora ha construido una sólida comunidad de 1 millón de seguidores, nuevamente dio de qué hablar tras compartir una grabación en la que mostró que se habría practicado una prueba de embarazo.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri arremete sin piedad contra Juliana Calderón y deja en shock: "Eso tiene cárcel"

"Ustedes qué dicen, será que estoy o no estoy embarazada otra vez", fueron las palabras que dijo la creadora de contenido por medio de las historias de la red social mencionada. "Acuérdense, si sale una rayita estoy embarazada, si salen dos tengo covid", agregó entre risas.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri arremete sin piedad contra Juliana Calderón y deja en shock: "Eso tiene cárcel"

¿Qué dijo Melissa Gate en medio de rumores de un supuesto embarazo?

Segundos más tarde, la recordada exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, continúo compartiendo un video en el que se observa la misma prueba, sin embargo, en esta oportunidad anunció que no estaba en estado de embarazo.

La prueba de embarazo que despertó sospechas entre los seguidores de Melissa Gate. Foto | Canal RCN.

"No estoy embarazada, voy a tener que volverlo a intentar", comentó la antioqueña simulando una especie de drama tras confirmar que no está esperando un segundo hijo.

No obstante, llamó la atención de los internautas al confirmar que, aunque no está embarazada, sí está en búsqueda de candidatos para poder cumplir con sus deseos de tener un bebé.

Melissa Gate sorprendió al mostrar prueba de embarazo. Foto | Canal RCN.

¿Cuántos hijos tiene Melissa Gate, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025?

En medio del interés que provocó la publicación de la también cantante paisa, cabe señalar que actualmente solo tiene un hijo llamado Juan José quien nació como fruto de su relación de hacer un par de años con un hombre llamado Alejandro.

De acuerdo con lo mencionado por la misma Melissa durante su participación en La casa de los famosos Colombia, el padre de su hijo decidió en su momento radicarse en Estados Unidos como consecuencia de una pérdida que lo llevó a mudarse para buscar nuevas oportunidades.

Tal y como lo dio a conocer la influencer, su empareja es quien tiene la custodia de su hijo, decisión que en su momento tomó pensando en el bienestar para el menor.