Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Melissa Gate estaría embarazada? La influencer despierta sospechas con reciente publicación

Melissa Gate compartió particular video en el que dejó claro su deseo de convertirse en mamá por segunda vez.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025.
Melissa Gate levantó sospechas de embarazo. Foto | Canal RCN - Foto de @4045 en Freepik.

M

elissa Puerta, mejor conocida como Melissa Gate, una vez más causó revuelo en redes sociales al compartir unos particulares videos que levantaron sospechas sobre un posible embarazo.

Artículos relacionados

¿Por qué Melissa Gate levantó sospechas de un supuesto embarazo?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida influenciadora ha construido una sólida comunidad de 1 millón de seguidores, nuevamente dio de qué hablar tras compartir una grabación en la que mostró que se habría practicado una prueba de embarazo.

Artículos relacionados

"Ustedes qué dicen, será que estoy o no estoy embarazada otra vez", fueron las palabras que dijo la creadora de contenido por medio de las historias de la red social mencionada. "Acuérdense, si sale una rayita estoy embarazada, si salen dos tengo covid", agregó entre risas.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Melissa Gate en medio de rumores de un supuesto embarazo?

Segundos más tarde, la recordada exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, continúo compartiendo un video en el que se observa la misma prueba, sin embargo, en esta oportunidad anunció que no estaba en estado de embarazo.

Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025.
La prueba de embarazo que despertó sospechas entre los seguidores de Melissa Gate. Foto | Canal RCN.

"No estoy embarazada, voy a tener que volverlo a intentar", comentó la antioqueña simulando una especie de drama tras confirmar que no está esperando un segundo hijo.

No obstante, llamó la atención de los internautas al confirmar que, aunque no está embarazada, sí está en búsqueda de candidatos para poder cumplir con sus deseos de tener un bebé.

Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025.
Melissa Gate sorprendió al mostrar prueba de embarazo. Foto | Canal RCN.

¿Cuántos hijos tiene Melissa Gate, exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025?

En medio del interés que provocó la publicación de la también cantante paisa, cabe señalar que actualmente solo tiene un hijo llamado Juan José quien nació como fruto de su relación de hacer un par de años con un hombre llamado Alejandro.

De acuerdo con lo mencionado por la misma Melissa durante su participación en La casa de los famosos Colombia, el padre de su hijo decidió en su momento radicarse en Estados Unidos como consecuencia de una pérdida que lo llevó a mudarse para buscar nuevas oportunidades.

Tal y como lo dio a conocer la influencer, su empareja es quien tiene la custodia de su hijo, decisión que en su momento tomó pensando en el bienestar para el menor.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura revela difícil situación de su abuela La Segura

La Segura conmovió a sus fans al hablar de la difícil situación de su abuela: “Me duele demasiado”

La Segura abrió su corazón al contar el difícil situación que vive su abuela en Cali y pidió apoyo para ella.

Margarita Rosa de Francisco habló de su gran amor y recordó su papel en 'Café con aroma de mujer' Talento nacional

Él es la pareja de Margarita Rosa De Francisco desde hace 15 años: esto se sabe de su relación

Margarita Rosa de Francisco rompió el silencio sobre la identidad de su gran amor y recordó su papel en ‘Café con aroma de mujer’.

Yina Calderón revela que su amiga influencer murió Yina Calderón

Yina Calderón llora el fallecimiento de su amiga influencer y pide investigar el caso

Yina Calderón generó conmoción al revelar que su amiga influencer falleció por causas extrañas y pidió que el caso no quede impune.

Lo más superlike

Carolina Sabino MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino reaccionó a su ingreso al Top 10 de MasterChef Celebrity: "Llego aquí con amor"

Carolina Sabino ya está en el Top 10 de MasterChef Celebrity 2025, así que agradeció con fotos y mensaje.

¿Katy Perry tiene novio? Salieron a la luz fotos que confirmarían su romance Talento internacional

¿Katy Perry tiene novio? Salieron a la luz fotos que confirmarían su romance

Hueco en el piso Viral

Video viral: joven caminaba tranquilo y la tierra 'se lo tragó' vivo en Brasil

Melissa Gate le enseñó su icónica frase a Violeta Bergonzi Melissa Gate

Melissa Gate puso a Violeta Bergonzi a repetir su frase más viral: esto pasó

Cazzu habla sobre Nodal como padre. Cazzu

Cazzu lanza dura confesión sobre Nodal como papá al llegar a México: "Se comunicó con el abogado"