Él es la pareja de Margarita Rosa De Francisco desde hace 15 años: esto se sabe de su relación

Margarita Rosa de Francisco se ha convertido en una de las actrices más influyentes del país al demostrar su gran habilidad en el campo artístico, en especial por su recordado protagónico en ‘Café con aroma de mujer’, una producción del Canal RCN.

Además, la actriz se ha convertido en tendencia en las últimas horas al compartir varios acontecimientos de su vida personal en el programa matutino de ‘Buen Día, Colombia’ en la sección: ‘En la vida de Margarita Rosa de Francisco’.

Artículos relacionados Andrea Valdiri Andrea Valdiri arremete sin piedad contra Juliana Calderón y deja en shock: "Eso tiene cárcel"

¿Quién es el gran amor de Margarita Rosa de Francisco?

Margarita reveló que desde el 2010 ha tenido la oportunidad de darle una gran oportunidad al amor, pues actualmente sostiene una relación con Will Der Vlught , su pareja desde entonces:

“Me ponen en contacto con Will Der y empezamos a hablar en mensajes de texto. Desde entonces, supe que estábamos en la misma página y hasta el día de hoy llevamos 15 años conversando”.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en redes! Hallan sin vida en su auto a reconocido influencer: esto se sabe

¿Cuáles fueron los momentos difíciles que enfrentó Margarita Rosa en el pasado?

Durante la entrevista, Margarita contó los valiosos recuerdos que tiene de su infancia cuando empezó a emprender en la actuación, pues siempre demostró tener gran habilidad en el campo artístico:

¿Qué momentos difíciles atravesó Margarita Rosa de Francisco en el pasado? | AFP: Tiziana Fabi

“Siempre tuve ganar de llamar la atención, de ser el centro de atracción, fuera actuando o cantando. Así que siempre quise transmitir lo que mis padres han sido para mí”, añadió Margarita.



Así también, Margarita recordó que cuando era pequeña tenía buenas calificaciones, pero tuvo algunos comportamientos rebeldes y, luego, presentó algunos episodios de pánico en el que atravesó por complicados momentos:

“Comencé a hacerme varios cuestionamientos, en especial en el por qué de la existencia. En ese entonces, no me parecía normal estar en el mundo. Así que me planteaba varias preguntas al respecto”, agregó Margarita.

En la entrevista, Mercedes Baquero, madre de Margarita, confesó que a raíz de los complicados momentos que atravesó la actriz en su infancia, tuvo que ser tratada por especialistas psicológicos:

“Una amiga me remitió a una psicóloga infantil para tratar a Margarita y resultó ser una psicoanalista”, señaló Mercedes. Posteriormente Margarita dijo: “Florentina me acompañó durante varios años”.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida pareja del medio artístico dio por terminada su relación, “no quiero más especulaciones”

¿Cómo fue el paso de Margarita Rosa en ‘Café con aroma de mujer’?

Recordemos que Margarita Rosa se destacó por icónico personaje de ‘Carolina Olivares’, o 'Gaviota' en Café con aroma de mujer, una telenovela del Canal RCN, en el que adquirió gran reconocimiento a nivel internacional y habló de su participación en esta producción:

Así fue el gran paso de Margarita Rosa de Francisco en 'Café con aroma de mujer'. | Foto: Canal RCN