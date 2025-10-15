Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Él es la pareja de Margarita Rosa De Francisco desde hace 15 años: esto se sabe de su relación

Margarita Rosa de Francisco rompió el silencio sobre la identidad de su gran amor y recordó su papel en ‘Café con aroma de mujer’.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Margarita Rosa de Francisco habló de su gran amor y recordó su papel en 'Café con aroma de mujer'
Él es el gran amor de Margarita Rosa de Francisco. | AFP: Tiziana Fabi

Margarita Rosa de Francisco se ha convertido en una de las actrices más influyentes del país al demostrar su gran habilidad en el campo artístico, en especial por su recordado protagónico en ‘Café con aroma de mujer’, una producción del Canal RCN.

Además, la actriz se ha convertido en tendencia en las últimas horas al compartir varios acontecimientos de su vida personal en el programa matutino de ‘Buen Día, Colombia’ en la sección: ‘En la vida de Margarita Rosa de Francisco’.

Artículos relacionados

¿Quién es el gran amor de Margarita Rosa de Francisco?

Margarita reveló que desde el 2010 ha tenido la oportunidad de darle una gran oportunidad al amor, pues actualmente sostiene una relación con Will Der Vlught, su pareja desde entonces:

“Me ponen en contacto con Will Der y empezamos a hablar en mensajes de texto. Desde entonces, supe que estábamos en la misma página y hasta el día de hoy llevamos 15 años conversando”.

Artículos relacionados

¿Cuáles fueron los momentos difíciles que enfrentó Margarita Rosa en el pasado?

Durante la entrevista, Margarita contó los valiosos recuerdos que tiene de su infancia cuando empezó a emprender en la actuación, pues siempre demostró tener gran habilidad en el campo artístico:

Margarita Rosa de Francisco habló de su gran amor y recordó su papel en 'Café con aroma de mujer'
¿Qué momentos difíciles atravesó Margarita Rosa de Francisco en el pasado? | AFP: Tiziana Fabi

“Siempre tuve ganar de llamar la atención, de ser el centro de atracción, fuera actuando o cantando. Así que siempre quise transmitir lo que mis padres han sido para mí”, añadió Margarita.


Así también, Margarita recordó que cuando era pequeña tenía buenas calificaciones, pero tuvo algunos comportamientos rebeldes y, luego, presentó algunos episodios de pánico en el que atravesó por complicados momentos:

“Comencé a hacerme varios cuestionamientos, en especial en el por qué de la existencia. En ese entonces, no me parecía normal estar en el mundo. Así que me planteaba varias preguntas al respecto”, agregó Margarita.

En la entrevista, Mercedes Baquero, madre de Margarita, confesó que a raíz de los complicados momentos que atravesó la actriz en su infancia, tuvo que ser tratada por especialistas psicológicos:

“Una amiga me remitió a una psicóloga infantil para tratar a Margarita y resultó ser una psicoanalista”, señaló Mercedes. Posteriormente Margarita dijo: “Florentina me acompañó durante varios años”.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el paso de Margarita Rosa en ‘Café con aroma de mujer’?

Recordemos que Margarita Rosa se destacó por icónico personaje de ‘Carolina Olivares’, o 'Gaviota' en Café con aroma de mujer, una telenovela del Canal RCN, en el que adquirió gran reconocimiento a nivel internacional y habló de su participación en esta producción:

Margarita Rosa de Francisco habló de su gran amor y recordó su papel en 'Café con aroma de mujer'
Así fue el gran paso de Margarita Rosa de Francisco en 'Café con aroma de mujer'. | Foto: Canal RCN

“Samuel Duque me visitó en España y me propuso el personaje. Entonces, leí las dos primeras páginas y dije: esto es mío. Todo alineó para estar en la telenovela. Incluso, propuse una canción mía”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La Segura revela difícil situación de su abuela La Segura

La Segura conmovió a sus fans al hablar de la difícil situación de su abuela: “Me duele demasiado”

La Segura abrió su corazón al contar el difícil situación que vive su abuela en Cali y pidió apoyo para ella.

Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025. Melissa Gate

¿Melissa Gate estaría embarazada? La influencer despierta sospechas con reciente publicación

Melissa Gate compartió particular video en el que dejó claro su deseo de convertirse en mamá por segunda vez.

Yina Calderón revela que su amiga influencer murió Yina Calderón

Yina Calderón llora el fallecimiento de su amiga influencer y pide investigar el caso

Yina Calderón generó conmoción al revelar que su amiga influencer falleció por causas extrañas y pidió que el caso no quede impune.

Lo más superlike

Carolina Sabino MasterChef Celebrity Colombia

Carolina Sabino reaccionó a su ingreso al Top 10 de MasterChef Celebrity: "Llego aquí con amor"

Carolina Sabino ya está en el Top 10 de MasterChef Celebrity 2025, así que agradeció con fotos y mensaje.

¿Katy Perry tiene novio? Salieron a la luz fotos que confirmarían su romance Talento internacional

¿Katy Perry tiene novio? Salieron a la luz fotos que confirmarían su romance

Hueco en el piso Viral

Video viral: joven caminaba tranquilo y la tierra 'se lo tragó' vivo en Brasil

Melissa Gate le enseñó su icónica frase a Violeta Bergonzi Melissa Gate

Melissa Gate puso a Violeta Bergonzi a repetir su frase más viral: esto pasó

Cazzu habla sobre Nodal como padre. Cazzu

Cazzu lanza dura confesión sobre Nodal como papá al llegar a México: "Se comunicó con el abogado"