David Sanín habló tras su eliminación de MasterChef Celebrity: “Fue una experiencia brutal”

David Sanín agradeció a sus compañeros, al jurado y a los seguidores tras su salida de MasterChef Celebrity Colombia.

David Sanín agradeció tras su salida de MasterChef Celebrity Colombia / (Foto del Canal RCN)

El reto de eliminación número 13 de MasterChef Celebrity Colombia, estuvo marcado por mensajes de gratitud. En esa ocasión, David Sanín se despidió del programa con unas palabras en las que destacó todo lo aprendido y agradeció al equipo, al jurado y a sus compañeros de competencia.

¿Qué dijo David Sanín tras su salida de MasterChef Celebrity?

A través de sus historias de Instagram, David Sanín expresó su gratitud por la experiencia vivida en MasterChef Celebrity Colombia. El participante destacó que más allá del resultado, lo que más valoró fue haber compartido con personas que considera “maestros y amigos”.

Si quedó picante o no picante, si quedó bien o no quedó bien el plato, más allá de todo eso, es la experiencia de haber podido cocinar con estos maestros", resaltó.

El creador de contenido también resaltó el agradecimiento que siente con la experiencia que vivió en el concurso, resaltando que esta vivencia quedará guardada en su corazón como una de las más significativas de su vida.

¿Cómo fue la participación de David Sanín en MasterChef Celebrity Colombia?

David Sanín abandonó la competencia en un reto de eliminación que definió el Top 10 del programa. El reto comenzó con una dinámica diferente: los concursantes solo tuvieron tres minutos para tomar los ingredientes de la alacena. David decidió pedir dos productos adicionales, lo que le restó seis minutos de cocción total.

A pesar del contratiempo, mantuvo su actitud positiva y presentó un plato con un toque de picante que buscaba resaltar los sabores. Sin embargo, los jurados no pudieron degustarlo completamente, ya que el nivel de picante “adormeció” su paladar.

Los jurados no pudieron degustar el plato de David Sanín / (Foto del Canal RCN)

Ante esto, el jurado concluyó que el plato no era posible de disfrutar y, tras compararlo con el de Luis Fernando Hoyos, tomaron la decisión de que David debía abandonar la competencia.

¿Qué dijeron los compañeros de David Sanín tras su eliminación?

La salida de David causó un gran impacto entre los concursantes. Alejandra Ávila rompió en llanto y expresó que su partida dejaba un vacío difícil de llenar. Por su parte, Violeta Bergonzi aseguró que nadie imaginaba la competencia sin él, destacando su técnica y su energía positiva.

Los compañeros de David Sanín le dan una emotiva despedida / (Foto del Canal RCN)

Uno de los momentos más emotivos fue el mensaje de Pichingo, quien compartió una amistad cercana con Sanín dentro del reality. El actor mencionó que su salida fue un golpe fuerte para todos, pero también una motivación para seguir entregando lo mejor en cada reto.

Con su eliminación, los internautas destacan que MasterChef Celebrity despidió a uno de los concursantes más queridos, dejando en evidencia que, más allá de los resultados, lo importante es el aprendizaje, el compañerismo y la pasión por la cocina.

