Carolina Sabino reaccionó a su ingreso al Top 10 de MasterChef Celebrity: "Llego aquí con amor"
Carolina Sabino ya está en el Top 10 de MasterChef Celebrity 2025, así que agradeció con fotos y mensaje.
El Top 10 de MasterChef Celebrity 2025 ya es una realidad. Después de un reto de eliminación que desató muchas reacciones por algunos platos y falta de técnica, el participante que no logró ser parte del selecto grupo resultó siendo el comediante David Sanín.
Sí, con la eliminación de David Sanín se definió en Top 10 de MasterChef Celebrity, 10 años. Una de las celebridades que continúa en el formato gastronómico del Canal RCN es la actriz Carolina Sabino, así que no dudó en presumirlo a través de redes sociales.
¿Cómo Carolina Sabino logró ingresar al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025?
En su perfil oficial de Instagram, Carolina Sabino dedicó unas palabras tras lograr entrar al Top 10. Cabe recalcar que la actriz fue de las que tan pronto los chefs jurados, Belén Alonso, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, probaron su plato, decidieron que se quitara el delantal negro y subiera al balcón.
Con una preparación ecuatoriana que ya había hecho antes y perfeccionó, Carolina Sabino aseguró su cupo en los 10 mejores de MasterChef Celebrity 2025.
¿Cómo reaccionó Carolina Sabino por pasar al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025?
Carolina Sabino agradeció por su triunfo culinario. La artista recalcó que llegó a este punto de la competencia con amor, pero también con lecciones. Asimismo, escribió que seguirá dando lo mejor de ella y añadió un mensaje para el más nuevo eliminado, el comediante David Sanín.
"TOP 10. ¡Dios y virgencita de Guadalupe, Gracias! ¡A mi familia, Gracias! ¡A mis compañeros/ amigos, gracias! Llego aquí con amor y abrazo sincero para cada uno. Con lecciones de cada uno, con mucho estudio, esfuerzo y ganas. Palabras sagradas y grabadas no solo para la cocina, sino para la vida. Seguimos", expresó Sabino.
¿Qué mensaje escribió Carolina Sabino para David Sanín al ser eliminado de MasterChef Celebrity?
Como lo han hecho otras celebridades, Carolina Sabino reaccionó a la eliminación de David Sanín en MasterChef Celebrity, 10 años. La actriz detalló que el humorista es su amigo y compartió los mejores deseos para su vida.
"En la última, este amigo para el que mi deseo es que venga todo lo que sueña, porque lo merece y multiplicado. David Sanín", escribió Carolina Sabino.