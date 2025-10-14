Los mejores memes y reacciones que dejó el partido amistoso entre Colombia y Canadá

La Selección Colombia terminó la doble fecha de amistoso FIFA con un empate ante la Selección de Canadá, una de las anfitrionas del Mundial de 2026 junto a México y Estados Unidos.

¿Cómo le fue a Colombia en su partido contra Canadá?

La Selección Colombia y la Selección de Canadá se dieron cita en el Red Bull Arena de Nueva Jersey para un partido preparatorio de cara al Mundial 2026.

El técnico Néstor Lorenzo tenida en duda a los hinchas colombianos sobre qué jugadores probaría en este encuentro ya que en el partido contra México ha mantenido gran parte de la base principal de Eliminatorias.

El técnico argentino salió con un equipo alternativo liderado por Luis Díaz quien fue el capitán de la Tricolor, sin embargo, la primera parte del encuentro fue bastante floja para muchos, esto porque fue más contacto físico que juego y oportunidades de gol.

Sin embargo, todo cambió en el segundo tiempo con el ingreso del capitán y máximo referente del equipo, James David Rodríguez.

¿Qué reacciones dejó el partido de Colombia vs. Canadá?

El segundo encuentro entre Colombia vs. Canadá dejó múltiples reacciones en redes sociales, ya que para muchos el partido estuvo bastante flojo.

Los hinchas de la Tricolor señalaron a varios jugadores colombianos por su mal rendimiento uno de ellos fue Richard Ríos, quien tuvo uno de sus partidos más grises con la Tricolor.

Sin embargo, algunos hinchas aplaudieron el rendimiento de la Selección Colombia en el segundo tiempo con el ingreso de James Rodríguez, Yaser Asprilla, Borré, entre otros, en donde el equipo nacional estuvo a nada de llevarse la victoria.

Como es costumbre en redes cuando juega Colombia, los internautas expresaron sus sentimientos y dejaron volar su creatividad con memes al finalizar el partido.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

En noviembre habrá una nueva fecha FIFA en donde la Tricolor se enfrentará contra la Selección de Nueva Zelanda y otro rival africano, el cual está por definirse.

Estos amistosos más allá de ayudar a Néstor Lorenzo a probar jugadores y definir el listado de convocados al Mundial, también le pueden ayudar la Tricolor a posicionarse de mejor manera en el ranking mundial en donde actualmente está en el puesto 14.